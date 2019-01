LOTO 6/49 31 ianuarie. Coincidență bizară la extragerea de joi. Ce numere se repetă

LOTO 6/49 Joi, 31 ianuarie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 27 ianuarie 2019, Loteria Romana a acordat 20.097 de castiguri, in valoare totala de 1.308.059,25 lei.

LOTO 6/49 La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,6 milioane lei (peste 1,82 milioane euro) iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,74 milioane lei (peste 366.600 de euro).

LOTO 6/49 La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 5,1 milioane lei (aproximativ 1,07 milioane euro), in timp ce la Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 226.000 de lei (peste 47.400 de euro).

LOTO 6/49 De asemenea, la Super Noroc, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 225.700 lei (peste 47.300 de euro).

LOTO 6/49 La tragerea Loto 5/40 de duminica, 27 ianuarie, la categoria I, s-a inregistrat un castig in valoare de 166.348,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 35-026 din Buzias, jud. Timis si a fost completat cu patru variante simple la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc.

LOTO 6/49 De asemenea, la tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au inregistrat trei castiguri a cate 62.757,20 lei. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la agentia 76-082 din sector 6, Bucuresti si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 si o varianta la Noroc. Cel de-al doilea bilet a fost jucat la agentia 35-137 din Timisoara si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49, iar cel de-al treilea bilet norocos, completat cu doua variante simple la Loto 6/49 si o varianta la Noroc, a fost jucat la agentia 30-005 din Satu Mare.

LOTO 6/49 Extragere LOTO 27 ianuarie 2019

LOTO 6/49 LOTO 6 din 49 26, 7, 4, 42, 48, 6

LOTO 6/49 Loto 5 din 40 18, 22, 17, 38, 40, 1

LOTO 6/49 Joker 17, 3, 7, 28, 38 +15

LOTO 6/49 Noroc 1 2 4 6 7 6 9

LOTO 6/49 Super Noroc 7 1 6 9 2 0

LOTO 6/49 Noroc Plus 6 7 9 5 8 0

