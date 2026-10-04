Loto 6/49: Report de peste 2,2 milioane de euro la extragerea loto de duminică, 4 octombrie. Premii importante și la Noroc și Joker

Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc vor avea loc duminică. Foto: Getty Images

Un report de peste 11,85 milioane de lei (peste 2,24 milioane de euro) se înregistrează la Loto 6/49, la categoria I, în timp ce la tragerea Noroc este un report cumulat de peste 5,46 milioane de lei (peste 1,03 milioane de euro), informează Loteria Română, într-un comunicat preluat de Agerpres.

Duminică, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat peste 16.500 de câştiguri în valoare totală de peste 1,5 milioane de lei.

La tragerea Joker, s-a înregistrat joi un câştig de categoria a III-a în valoare de peste 52.000 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Drobeta-Turnu Severin.

La Joker, la categoria a I, se înregistrează un report de peste 8,46 milioane de lei (peste 1,6 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 299.000 de lei (peste 56.600 de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I de peste 95.900 de lei (peste 18.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste două milioane de lei (390.000 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 56.100 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat de peste 478.700 de lei (peste 90.700 de euro).