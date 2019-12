Mălina-Elena este de o frumusețe răpitoare. Doar că toți își fac cruce când le spune cu ce se ocupă! E imposibil așa ceva!

Și asta pentru că tânăra este șoferiță de TIR. Recent, moldoveanca a fost aleasă „Cea mai frumoasă şoferiţă din România”, după ce fanii au votat-o pe pagina de Facebook Ilie Matei - „Omul Şoselelor”.

Tânăra câştigătoarea a reuşit să strângă aproximativ 3.500 de like-uri la poză în cele două runde de concurs.

Mălina-Elena a terminat şcoala de şoferi pentru categoriile C şi E şi a obţinut atestatul pentru transportul de marfă, iar din ianuarie 2019 practică această meserie.

„De mică am fost pasionată de maşini şi de tot ceea ce ţine de şofat. Pentru că am o pasiune aparte pentru maşinile de mare tonaj, am reuşit tot ce mi-am propus. În prezent, stăpânesc volanul cu multă precizie şi sper să am parte de mulţi kilometri fără evenimente neplăcute! Doresc tuturor şoferilor mult noroc, drumuri bune şi line!”, a povestit frumoasa.