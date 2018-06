Mergea liniștit pe stradă și din senin a fost atacat cu o macetă. Tot incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere - VIDEO

Un tânăr a fost atacat în plină stradă cu o macetă, în orașul Birmingham.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se poate observa cum un bărbat se apropie din spate de tânărul care stătea pe loc și îl atacă cu ceea ce pare a fi o macetă.

Apoi victima se îndepărtează, fiind urmat de atacator.

Poliția investighează acest caz, iar până în momentul de față nici victima, nici atacatorul nu au fost identificați, scrie metro.co.uk.

