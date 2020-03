Noi măsuri împotriva coronavirusului în Capitală: Instituțiile și companiile din subordinea PMB suspendă temporar activitatea directă cu publicul

Societatea de Transport București, Compania Municipală Termoenergetica, Compania Municipală Imobiliară București, Poliția Locală, muzeele, bibliotecile și alte instituții municipale suspendă temporar activitățile de relații cu publicul.

Precizăm că în toate cazurile, perioada menţionată punctual se poate extinde, în funcţie de evoluţia situaţiei .

Măsurile au fost luate în contextul ultimelor cazuri COVID-19 și a celor mai recente decizii adoptate la nivel național și local pentru a preveni răspândirea noului virus, pentru a proteja sănătatea publicului și a personalului angajat care vine în contact cu aceștia.



STB SA a suspendat pentru o săptămână activitatea directă de relații cu publicul

Societatea de Transport București – STB SA și-a suspendat pentru o săptămână activitatea de relații cu publicul, începând de miercuri, 11 martie, ora 12.00, accesul publicului fiind restricționat în toate clădirile administrate de societate.

Călătorii care vor să se adreseze STB SA, o pot face în scris, la adresa de e-mail [email protected], iar pentru obținerea de informații urgente pot apela numerele de telefon 021.9391 (informaţii referitoare la programul de circulaţie), 0213074426 (pentru comunicare inster-instituțională) sau 0213074180 (pentru probleme referitoare la titlurile de călătorie).

STB SA anunță pensionarii că activitatea de distribuire a cardurilor către aceștia va fi suspendată până când situația o va permite. Activitatea de vânzare a titlurilor de călătorie va continua la toate centrele, iar activitatea de control al titlurilor de călătorie va continua, cu personal redus.

Programul de transport nu se modifică, STB SA asigurând parcul maxim de vehicule.



Compania Municipală Termoenergetica București suspendă în perioada 12 - 31 martie 2020 activitatea directă cu publicul. Cetățenii se pot adresa instituției în scris, prin e-mail sau telefon.



Astfel, începând cu data de 12 martie 2020, activitatea cu publicul a compartimentelor: Registratura, Relații cu publicul, Serviciul Clienți, Serviciul Facturare, Urmărire debitori, a dispeceratelor de sector, precum și activitatea de audiențe se modifică, aceasta urmând a se desfășura prin telefon, poștă sau poștă electronică.

Cetățenii se pot adresa companiei noastre, în scris, sau prin e-mail la adresele [email protected] și [email protected], sau prin intermediul formularului de contact (https://www.cmteb.ro/contact-formular.php). Pentru sesizări legate de funcționarea sistemului de termoficare, cetățenii au la dispoziție numărul de urgență 031.9442 și pentru orice informații numărul TELVERDE 0800.820.002.

În cadrul Direcției Tehnice-Dezvoltare, documentațiile tehnice privind emiterea avizelor PUZ, PUD, AMPLASAMENT, TRASEU, INFORMARE se depun doar online la adresa de e-mail [email protected]

Activitatea cu publicul (cu excepția angajaților) a Casieriei din sediul din strada Cavafii Vechi nr. 15, Sector 3 se închide în perioada 12-15 martie, măsura fiind decisă cu posibilitatea prelungirii. Cetățenii sunt rugați să utilizeze cu prioritate modalitățile de plată on-line.

Accesul vizitatorilor va fi limitat, pe cât posibil, din motive de siguranță, fiind permis doar in caz de urgență și în situația în care problema nu poate fi soluționată prin canalele de comunicare enumerate mai sus.



Compania Municipală Imobiliara București suspendă, în perioada 12-20 martie, activitatea cu publicul la casieriile instituției

Compania Municipală Imobiliara București SA a decis suspendarea activității cu publicul la Casieriile CMIB SA, din str. Aristide Demetriade, nr. 2, sector 1, București, în perioada 12-20 martie, cu posibilitatea prelungirii acestui interval.

Astfel, activitatea de încasare a chiriilor, ratelor și taxelor de concesiune pentru imobilele aflate în proprietatea Municipalității se va realiza exclusiv prin mijloacele alternative de plată, puse la dispoziție de Compania Municipală Imobiliara București: cont deschis la Banca Comercială Română pentru efectuarea plăților prin transfer bancar, plata la casieriile BCR sau la pay-point-urile din sucursalele BCR, care au instalate astfel de echipamente bancare ori la stațiile SelfPay instalate în multe centre comerciale din București.

De asemenenea, solicitările clienților – inclusiv cele privind transmiterea unor facturi și calcularea unor penalități – vor fi trimise și procesate online, la adresa de email [email protected]



Biblioteca Metropolitană București anunță, de asemenea, închiderea tuturor filialelor sale pentru public, până la 31 martie.



Muzeul Municipiului București suspendă orice activitate cu publicul în intervalul 10-31 martie

Ca urmare a recomandărilor oficiale, Muzeul Municipiului București (MMB) anunță suspendarea tuturor activităților cu publicul în perioada 10-31 martie 2020.

Măsura este valabilă pentru toate unitățile MMB deschise în acest moment: Palatul Suțu, Casa Filipescu-Cesianu, Muzeul de Artă Populară Nicolae Minovici, Observatorul Astronomic Vasile Urseanu, Muzeul Theodor Aman, Colecția de Artă Ligia și Pompiliu Macovei, Muzeul George Severeanu, Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu-Storck, Muzeul Victor Babeș și Biblioteca Muzeului Municipiului București.



Directia Generala de Politie Locala a Municipiului Bucuresti suspenda activitatea directă cu publicul pentru persoane fizice si juridice in perioada 11-20 martie, aceasta urmand a se desfasura numai prin corespondenta electronica si telefonica.

Cetatenii care vor sa depuna petitii sau alte documente au la dispozitie adresa de email [email protected] si numarul de telefon 021.539.14.79, in intervalul orar 08.00- 16.30, de luni pana joi, iar vineri intre orele 08.00- 14.00.

Totodata, cetatenii care nu au adresa postala electronica pot depune documentele prin posta/curier pe adresa din Bd. Libertatii nr. 18, bloc 104, sector 5.



Și alte instituții municipale au adoptat măsuri privind activitatea de relații cu publicul:



Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucureşti derulează activitatea cu publicul, în intervalul 16-31 martie, exclusiv în mediul online!

Începând de luni, 16 martie, se suspendă activitatea Biroului de Relații cu Publicul al CSMB, situat în B-dul 1 Mai, nr. 28, sector 6.

Menționăm faptul că dosarele de înscriere din cadrul proiectelor permanente derulate de CSMB vor putea fi depuse online, la următoarele adrese de email:

- Pentru LUMINA OCHILOR, CEA MAI IMPORTANTĂ. Ochelari pentru vârsta a treia : [email protected]

- Pentru ÎMPREUNĂ DE-O VIAȚĂ. Aniversarea Căsătoriei – 25, 50 și 75 ani : [email protected]

- Pentru VIEȚI CENTENARE : [email protected]

- Pentru ÎNVINGE CANCERUL COLORECTAL. Un test pentru viață: [email protected]

Documentele trebuie completate, semnate, înscris pe fiecare dintre ele ”Conform cu originalul” și scanate, ulterior trimise pe email-ul corespunzător proiectului. Pentru mai multe informații, cetatenii pot apela numerele de telefon: 0784.253.108 / 0785.199.197 / 0786.980.726.



Biroul de Relatii cu Publicul al Centrului pentru Tineret al Municipiului Bucuresti din Șos. Ștefan cel Mare nr. 38 își suspendă activitatea în perioada 12- 31 martie 2020.

Pentru mai multe informatii, cetatenii au la dispozitie numarul de telefon 0721.776.018 sau la adresa de email [email protected]

Nota: Dosarele care au termen limita in perioada suspendarii activitatii se vor putea depune dupa data de 01 aprilie.



La PROEDUS – Centrul de proiecte educaționale și sportive al Municipiului București – activitatea cu publicul se va realiza exclusiv online, începând din 11 martie, până la o dată ce urmează a fi comunicată ulterior.



In perioada 11-31 martie, la nivelul Creart se suspenda activitatea de relatii cu publicul la sediu, audientele, sedintele de lucru de orice fel, inclusiv pentru organizarea manifestarilor cultural artistice).

Pentru persoane fizice si juridice, fluxul documentelor se va desfasura numai prin corespondenta postala sau electronica. De asemenea, accesul in institutie se realizeaza restrictionat, cu respectarea stricta a masurilor preventive de igiena.



Școala de Artă București a suspendat temporar cursurile, în perioada 9-31 martie.



Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic suspendă activitatea cu publicul la sediul instituției în perioada 11-20 martie.

În acest interval, activitatea cu publicul se va derula exclusiv online. Orice solicitare poate fi trimisă pe adresa de e-mail a instituției, [email protected], iar Serviciul call-center, 021-9529, va fi activ în continuare, pentru ca bucureștenii să poată obține informații.



Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic suspendă, între 11 și 20 martie, activitatea directă cu publicul, audiențele, concursurile

Activitatea de relații cu publicul se va desfășura numai prin corespondență poștală sau electronică. Totodată, se suspendă audiențele, concursurile de ocupare a posturilor vacante și toate activitățile care care implică interacțiunea cu persoane din exteriorul Administrației.



Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane a suspendat in perioada 12-16 martie programul de lucru direct cu publicul si va asigura in aceasta perioada doar serviciile de inhumare si incinerare.



Administratia Fondului Imobiliar suspenda activitatea de lucru direct cu publicul in perioada 11-22 martie

Cetatenii care doresc sa contacteze AFI au la dispozitie adresa de email [email protected], numarul de fax 021.311.23.80 si numele de telefon 021.315.68.40, 021.315.68.47 si 021.315.68.48.

Eliberarea documentelor se va face doar pe baza de programare telefonica prealabila, de marti pana joi, in intervalul orar 11.00 – 14.30.

In cazul platilor, va rugam sa utilizati metodele alternative, virament bancar, internet banking sau sa dispuneti plata prin mandat postal.