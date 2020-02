O mămică din Vulcan, acuzații grave la adresa cadrelor medicale: „Am tot rugat să i se verifice branula. Când am văzut mânuța am început să plâng și am țipat”

Femeia susține că timp de o săptămână nimeni nu i-a verificat branula, deși în săptămâna în care a stat cu copilul în spital a tot cerut acest lucru.

„Pe exterior, la pansament, nu se vedea nici sânge, nimic, părea în regulă. Dar fetița plângea, ea nu plânge de obicei. Am tot rugat să i se verifice branula. Mi s-a spus că atâta timp cât curge medicamentul e totul ok. (...) A venit femeia de serviciu și i-a dat branula jos. Când am văzut mânuța am început să plâng și am țipat. Am chemat asistenta și nu a vrut să vină. Abia când a venit soțul meu a venit și doamna doctor. Mi-au spus că e alergie la leucoplast și că eu trebuia să știu că este alergică. De unde să știu acest lucru”, spune mama bebelușului.

Potrivit gddhd, directorul unității medicale din Vulcan, medicul Cătălin Popa, a declarat că începe o cercetare preliminară pentru a vedea modul în care personalul medical și-a îndeplinit atribuțiile.