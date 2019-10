Foto: Facebook

Oamenii care treceau pe un drum din județul Iași rămâneau împietriți de emoție la vederea lui.

Câinele stătea cuminte, lângă cruce, așteptându-și omul, care, din păcate nu se va mai întoarce niciodată.

Deși, locuitori din Andrieșeni au încercat să îl ia de acolo, câinele nu a vrut să plece. Așa că s-au decis să îi construiască o cușcă pentru a face față frigului.

Un ieșean a văzut câinele și impresionat de fidelitatea sa a scris un mesaj emoționant pe Facebook, alături de mai multe fotografii.

„CAT DE DEVOTAT ITI POATE FI UN PRIETEN (la care noi ii spunem caine)...Azi, in com.Vladeni, Iasi. Acum aprox.doua saptamani, in urma unui accident rutier, a murit un tanar de 21 ani. Cineva i-a facut o cusca. Desi e din primul sat, de atunci, cainele lui a ramas in acel loc...si e posibil sa-si dea ultima suflare tot acolo. Poate fi, pentru noi, care ne numim oameni, o lectie de viata...”.