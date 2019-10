Olguța Vasilescu, atac furibund la adresa unui ministru PNL picat în comisii: Dacă era concurs de balerină, îl trecea cu brio

foto: captura Antena 3

Olguța Vasilescu s-a dezlănțuit la adresa ministrului propus la ministerul Muncii Violeta Alexandru, chiar dacă aceasta a primit aviz negativ din partea Comsiilor Speciale. Vasilescu susține că propunerea PNL pentru Muncă a evitat miercuri orice răspuns concret la întrebări, făcând balet printre răspunsuri.

„Dacă era concurs de balerină, îl trecea cu brio. A făcut balet la întrebări. Nu a răspuns concret la nicio întrebare. Nu a vrut să spună dacă mai măresc salariile profesorilor cu 25% pentru profesori, de la 1 ianuarie 2020. In programul de guvernare nu se intelege nimic. Vine Orban si zice ca toate veniturile sub 2000 lei vor fi impozitate, toate veniturile vor fi impozitate si pe care le-am scutit pe impozite, iar azi am pus transant niste intrebari doamnei sa intelegem ce se va intampla de cand va fi investit guvernul. Nu a raspuns concret, singurul lucru a zis ca anul viitor legea pensiilor e salvata. Va creste punctul de pensie. Insa nu a zis nimic de pensiile sub 2000 lei, daca nu le scutesc de impozite imediat ele vor scadea, am intrebat o clar de legea salarizarii. Nu a vrut sa clarifice ce se va intampla cu veniturile, a mai fost o discutie despre pilonul 2 procentul de 3,75 care se acorda la pilonul 2 de pensii, stiti cat e pensia medie? Nu a rasp, e 10 euro, cine isi inchipuie ca va castiga mult de la pensia de pe pilonul 2 se inseala”, a spus Lia Olguța Vasilescu la România TV.