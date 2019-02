Paula a observat pe corpul fetiței sale niște pete bizare. Femeia s-a dus de urgență la medic și a rămas îngrozită: „Mi-au ţinut fetiţa 8 ore pe holul spitalului. Apoi mi-au spus să caut un preot“

Caracal - Slatina - Marie Curie - Fundeni - Caracal - Slatina - Boli Infecţioase Victor Babeş - Terapie Intensivă Craiova - acesta este traseul parcurs de soţii Voinea în încercarea disperată de a vedea ce are copilul lor. Oamenii au fost plimbaţi de la un spital la altul, ca într-un final să afle că micuţa Maria are gripă, scrie Adevărul.

Drama familiei Voinea a început în urmă cu trei săptămâni când pe corpul fetiţei de 3 anişori au apărut nişte pete. "Noi suntem din Olt şi prima dată am mers la Caracal. Aici mi-au spus că s-ar putea să aibă o alergie. M-au trimis la Slatina, mi-au dat un tratament, petele au început să se retragă. Fetiţa mea are sindromul down şi mereu am avut grijă, i-am urmărit evoluţia şi când mi se părea ceva în neregulă mergeam imediat la doctor. De data asta, am observat că era palidă şi m-am gândit să-i fac nişte analize", povesteşte Paula Voinea. Femeia şi-a luat copilul în braţe şi i-a făcut analizele la o clinică privată. Cu rezultatul a mers la pediatrul fetiţei. "Doamna doctor s-a uitat pe analize şi mi-a spus că nu-i plac, să le repet. M-am dus la spital la Caracal, le-am repetat şi medicii de aici m-au sfătuit să merg cu fetiţa la Marie Curie sau Fundeni pentru că îngeraşul meu are o problemă gravă", a spus mama.

