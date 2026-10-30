Portalul workinromania va fi funcțional din noiembrie. Angajatorii pot aduce muncitori străini pentru aproape 400 de meserii

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Portalul workinromania.gov.ro, prin care se derulează procedurile pentru angajarea lucrătorilor străini în România, ar urma să fie din nou complet funcțional cel târziu la jumătatea lunii noiembrie, a anunțat, vineri, Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM), după discuțiile purtate cu reprezentanții Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

Potrivit patronatului, cele două părți au convenit asupra unei soluții tehnice și legislative, a cărei aplicare a început deja.

Aceasta presupune emiterea a două ordine de ministru: primul va modifica metodologia după care se stabilește lista profesiilor deficitare, iar al doilea va introduce noua listă, care urmează să crească de la 289 la aproape 400 de ocupații.

Reprezentanții PIFM susțin că, în săptămânile în care portalul nu a funcționat, sute de angajatori din domenii precum construcțiile, HORECA, producția și serviciile au fost nevoiți să-și oprească procesele de recrutare, ceea ce a dus la pierderi financiare pentru companiile care depind de forța de muncă străină. În plus, lucrătorii străini aflați deja în procedura de angajare riscau să depășească termenele legale fără să fie vina lor.

„Libertatea economică a angajatorilor nu mai este la fel de îngrădită. Extinderea listei meseriilor deficitare le oferă mai multe opțiuni și le acordă libertatea necesară pentru a aduce resursa umană de care economia românească are atâta nevoie. Am semnalat deschis această problemă, iar Ministerul Muncii a reacționat prompt, simplificând procedura. Vorbim despre un proces mai puțin birocratic și considerabil mai rapid. De asemenea, redeschiderea platformei până pe 15 noiembrie le oferă muncitorilor șanse reale de a intra în legalitate”, a declarat Romulus Badea, președintele PIFM.

De altfel, termenul în care pot fi adăugate la cerere noi profesii pe listă ar urma să fie redus la zece zile.

Totuși, patronatul consideră că actuala ordonanță de urgență, OUG 32, are în continuare prevederi problematice, pe care le vrea revizuite în Parlament.

Printre acestea se numără răspunderea angajatorilor sau a agențiilor pentru faptele unor terți, pe care PIFM o consideră disproporționată din punct de vedere juridic, normele tranzitorii, care ar trebui ajustate, și faptul că profesiile din Grupa Majoră 2 au fost lăsate în afara actualei extinderi a listei.

„Am demonstrat că dialogul poate debloca situații critice, dar nu ne oprim aici. Considerăm că acesta este un succes parțial. Mergem mai departe în Parlament pentru că ne dorim o lege corectă și coerentă. Trebuie revizuită de urgență răspunderea disproporționată pentru faptele terților și ajustate normele tranzitorii din OUG 32, astfel încât să garantăm principii de drept sănătoase și o aplicare practică fără sincope. Invităm toate agențiile din domeniu care împărtășesc aceleași valori să ni se alăture demersurilor”, a adăugat Romulus Badea.

PIFM reprezintă agențiile și angajatorii din România care se ocupă de recrutarea și integrarea forței de muncă străine.