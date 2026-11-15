Rezultate Loto de duminică, 15 noiembrie 2026. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker, Noroc și celelalte jocuri

1 minut de citit Publicat la 20:16 15 Noi 2026 Modificat la 20:49 15 Noi 2026

Numerele extrase la Loto 6/49, Joker, Noroc și celelalte jocuri. Sursa foto: Agerpres

Duminică, 15 noiembrie 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Loteria Română a suplimentat cu 250.000 de lei fondul de câștiguri la categoria I a jocului Loto 6/49, după ce marele premiu a fost câștigat joi. La Joker, reportul pus în joc a depășit 1,75 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de duminică, 15 noiembrie 2026

Loto 6/49: 37, 25, 9, 3, 33, 7

Noroc: 0 6 3 0 0 5 5

Joker: 44, 42, 31, 2, 6 + 9

Noroc Plus: 3 2 9 1 4 8

Loto 5/40: 13, 2, 40, 16, 10, 18

Super Noroc: 9 0 4 2 3 9

Ce premii au fost puse în joc la tragerile de duminică

La Loto 6/49, fondul de câștiguri pentru categoria I a fost suplimentat cu 250.000 de lei, după ce marele premiu a fost câștigat la extragerea de joi, 12 noiembrie.

La Noroc, reportul cumulat a depășit 1,06 milioane de lei, echivalentul a peste 199.800 de euro.

La Joker, reportul la categoria I a fost de peste 1,75 milioane de lei (peste 328.900 de euro), iar la Noroc Plus a depășit 80.500 de lei.

La Loto 5/40, reportul la categoria I a fost de peste 527.700 de lei (peste 98.700 de euro), în timp ce la categoria a II-a s-au acumulat peste 41.700 de lei.

La Super Noroc, reportul la categoria I a depășit 540.900 de lei, echivalentul a peste 101.100 de euro.

Marele premiu la Loto 6/49 a fost câștigat joi, 12 noiembrie

La extragerile de joi, 12 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 15.000 de câștiguri, în valoare totală de peste 6,62 milioane de lei.

Cel mai mare premiu a fost obținut la Loto 6/49, unde un jucător a câștigat 5.226.582,80 de lei, echivalentul a aproximativ 980.000 de euro.

Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Călărași și a costat 32,50 de lei. Acesta a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc. Este al patrulea premiu de categoria I câștigat în acest an la Loto 6/49.

Tot joi, la categoria a II-a a jocului Loto 6/49, s-a înregistrat un câștig de 241.406,56 de lei, obținut cu un bilet jucat la o agenție loto din Sectorul 6 al Capitalei.