Rezultate Loto de joi, 12 noiembrie 2026. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker, Noroc și celelalte jocuri

1 minut de citit Publicat la 18:54 12 Noi 2026 Modificat la 18:55 12 Noi 2026

Au avut loc noi trageri la Loto 6/ 49. Sursă foto: Hepta

Joi, 12 noiembrie 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Pentru extragerea de astăzi, Loteria Română a anunțat un report de peste 4,5 milioane de lei la Loto 6/49, în timp ce la Joker premiul de categoria I depășește 1,56 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de joi, 12 noiembrie 2026

Loto 6/49: 4, 33, 20, 41, 39, 3

Noroc: 3 3 9 5 9 7 8

Joker: 32, 40, 28, 18, 27 + 15

Noroc Plus: 8 7 6 7 5 5

Loto 5/40: 19, 30, 34, 24, 14, 12

Super Noroc: 2 3 7 3 4 6

Ce premii au fost puse în joc la tragerile de joi

La Loto 6/49, reportul la categoria I este de peste 4,5 milioane de lei, echivalentul a peste 843.000 de euro. La Noroc, reportul cumulat depășește 977.800 de lei, adică peste 183.000 de euro.

La Joker, premiul de categoria I a ajuns la peste 1,56 milioane de lei (peste 293.500 de euro), iar la Noroc Plus este în joc un report de peste 62.500 de lei.

La Loto 5/40, reportul la categoria I depășește 444.200 de lei (peste 83.100 de euro), în timp ce la Super Noroc este pus în joc un report de peste 534.700 de lei (peste 100.000 de euro).

Premii de peste 3,63 milioane de lei, acordate la extragerile de duminică

La tragerile loto de duminică, 8 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 21.000 de câștiguri, în valoare totală de peste 3,63 milioane de lei.

La Joker au fost câștigate două premii de categoria a II-a, fiecare în valoare de 264.556,09 lei. Ambele bilete au fost jucate la o agenție loto din Vaslui.

Un câștig și mai mare a fost înregistrat la Noroc, unde premiul de categoria a II-a, în valoare de 1.031.352,24 de lei, a fost obținut cu un bilet jucat online, prin aplicația AmParcat.ro.

Tot la Noroc a fost câștigat și un premiu de categoria a III-a, în valoare de 79.688,64 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Suceava.