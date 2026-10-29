Rezultate Loto, joi, 29 octombrie. Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Joker, Noroc și celelalte jocuri

Joi au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Sursa foto: Loteria Română

Joi, 29 octombrie 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La extragerile de astăzi, la Loto 6/49 a fost pus în joc un report de peste 1,32 milioane de lei, echivalentul a peste 247.900 de euro, iar la Noroc, reportul cumulat a depășit 1,59 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de joi, 29 octombrie

Loto 6/49: 42, 45, 34, 30, 40, 7

Noroc: 7 7 7 6 6 1 5

Joker: 42, 21, 43, 18, 37 + 1

Noroc Plus: 8 9 2 8 1 7

Loto 5/40: 26, 39, 40, 18, 1, 2

Super Noroc: 6 3 8 1 6 0

Tragerile de joi seară au fost afectate de probleme tehnice, astfel că unele extrageri au fost reluate.

Reporturile puse în joc la tragerile de joi

La Loto 6/49, la categoria I, reportul a depășit 1,32 milioane de lei (peste 247.900 de euro).

La Noroc a fost pus în joc un report cumulat de peste 1,59 milioane de lei (peste 297.500 de euro).

La Joker, reportul de la categoria I a depășit 711.400 de lei (peste 132.900 de euro), iar la categoria a II-a s-au acumulat peste 343.900 de lei (peste 64.200 de euro).

La Noroc Plus, reportul de la categoria I a fost de peste 23.800 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, a fost pus în joc un report de peste 99.200 de lei (peste 18.500 de euro), în timp ce la Super Noroc, reportul de la aceeași categorie a depășit 508.100 de lei (peste 94.900 de euro).

La tragerile de duminică, 25 octombrie, Loteria Română a acordat 22.238 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,98 milioane de lei.