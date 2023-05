Un român aflat în străinătate a fost concediat de angajator pentru că mergea des la toaletă: "Am nevoie de ajutor"

O femeie a cerut ajutor pe rețelele sociale, după ce soțul său a fost concediat de angajator, pentru că mergea des la toaletă.

Soția bărbatului concediat a prezentat situația pe Facebook, acolo unde a cerut sfaturi din partea internauților.

Potrivit femeii, principalul motiv pentru care angajatorul a decis să-i concendieze soțul a fost acela că bărbatul merge des la toaletă.

"Bună seara! Am nevoie de ajutor. Soțul meu a fost dat afară ieri, pe motiv că merge des la toaletă, și că nu are voie de mai mult de 2 ori, dar și pentru că este un pic mai « închis » la culoare. Angajatorul are problemă doar cu soțul meu și cu încă un băiat, la fel, mai închis la ten.

Nu l-au mai lăsat să vină de azi la muncă, pe motiv că o șefă de la depozitul unde lucrăm nu îl mai dorește acolo. Este normal să îl dea afară și nici măcar să nu îl lase să își facă perioada de preaviz?

Și cu acest motiv, că merge des la toaletă? Menționez că nu fumează, pentru a nu se înțelege că mergea să fumeze, mergea strict la toaletă. Ne-au dat termen până sâmbătă să părăsim locul unde locuim acum", a scris femeia, pe grupul de Facebook "Avocat Online".

Oamenii i-au sărit imediat în ajutor cu sfaturi, fiind de părere că bărbatul este, de fapt, victima unei discriminări.

"Situația descrisă de dumneavoastră pare a fi discriminatorie și ilegală. Un angajator nu poate să concedieze un angajat fără un motiv întemeiat și fără a urma procedurile legale", a scris cineva.

Potrivit B1TV, românul ar fi stabilit în Germania, acolo unde s-a confruntat cu această situație, însă informația nu a fost confirmată.