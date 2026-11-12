România are nevoie de 115.000 de lucrători străini în 2027. Angajatorii cer Guvernului să aprobe urgent aducerea lor

1 minut de citit Publicat la 14:23 12 Noi 2026 Modificat la 14:23 12 Noi 2026

România are nevoie de 115.000 de lucrători străini în 2027. Angajatorii cer Guvernului să aprobe urgent aducerea lor. Foto: Hepta

Patronatul Importatorilor de Forţă de Muncă (PIFM) solicită Guvernului aprobarea, în regim de urgenţă, până la sfârşitul acestui an, a unui contingent de 115.000 de lucrători din state terţe pentru 2027, având în vedere necesarul ridicat de forţă de muncă din logistică, construcţii şi producţia industrială.

"Angajatorii au nevoie de predictibilitate pentru a-şi putea planifica activitatea şi investiţiile. De aceea cerem aprobarea în regim de urgenţă a contingentului de 115.000 pentru 2027, înainte de sfârşitul anului. Avem încredere că, prin aceeaşi colaborare constructivă cu autorităţile, vom ajunge rapid la o soluţie care răspunde nevoilor reale ale economiei", a declarat preşedintele PIFM, Romulus Badea, scrie Agerpres.

Totodată, patronatul salută informarea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale potrivit căreia platforma WorkInRomania este complet funcţională, inclusiv în ceea ce priveşte înregistrarea şi autorizarea angajatorilor, precum şi depunerea cererilor unice pentru vizele de lungă şedere de tip D/AM2.



"Mulţumim MMFTS pentru deschiderea şi dialogul social de care a dat dovadă. Semnalările transmise de angajatori şi de membrii noştri au fost în cea mai mare parte preluate, iar remedierea problemelor tehnice arată că dialogul instituţional poate produce rezultate", a afirmat Romulus Badea.



Conform sursei citate, extinderea listei meseriilor deficitare oferă angajatorilor mai multă flexibilitate în recrutarea lucrătorilor străini, iar una dintre principalele îmbunătăţiri obţinute în urma consultărilor cu Ministerul Muncii este reducerea la zece zile a termenului în care o nouă profesie poate fi adăugată pe listă, la cerere.



"Rezultatul este un proces mai puţin birocratic şi vizibil mai rapid. Iar redeschiderea platformei până pe 15 noiembrie oferă muncitorilor şanse reale de a intra în legalitate", a declarat preşedintele PIFM



Reprezentanţii patronatului subliniază că simplificarea procedurilor şi funcţionarea stabilă a platformei sunt importante pentru recrutarea lucrătorilor din state terţe şi pentru asigurarea necesarului de personal din economia românească.



De asemenea, PIFM susţine necesitatea unui cadru legislativ corect, echitabil şi funcţional, care să protejeze atât angajatorii de bună-credinţă, cât şi lucrătorii străini, şi invită agenţiile din domeniu care împărtăşesc aceleaşi valori să se alăture demersului de colaborare cu autorităţile.



Patronatul îşi exprimă speranţa că problemele tehnice ale platformei WorkInRomania au fost remediate definitiv, astfel încât procesul să funcţioneze stabil, simplu şi previzibil pentru toţi utilizatorii.



Totodată, organizaţia îşi reafirmă disponibilitatea de a sprijini autorităţile prin transmiterea observaţiilor din teren, informarea angajatorilor cu privire la proceduri şi participarea la consultări, în vederea asigurării unei migraţii de muncă ordonate şi transparente.