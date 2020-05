Zeci de saci cu seringi, perfuzii și alte echipamente de la spitale aruncate pe câmp, lângă București. Polițiștii au deschis dosar penal

Polițiștii din județul Ilfov au deschis un dosar penal pentru nerespectarea măsurilor obligatorii de colectare, tratare, transport, valorificare şi eliminare a deşeurilor periculoase.

”In urma unei sesizari telefonice, referitoare la abandonari de deseuri medicale pe un teren aflat pe teritoriul comunei Dobroesti, judetul Ilfov, comisari din cadrul Garzii Nationale de Mediu- Comisariatul Judetean Ilfov s-au deplasat la fata locului in data de 14.05.2020.

Pe teren erau abandonate deseuri medicale, ambalate in saci specifici pe care existau etichete cu numele expeditorului, respectiv cateva spitale aflate pe teritoriul municipiului Bucuresti, pe unele existand inclusiv data colectarii 12.05.2020 , deseuri constand in seringi, perfuzii și alte deșeuri spitalicești.

Avand in vedere ca autorul faptei era necunoscut, comisarii Garzii Nationale de Mediu- Comisariatul Judetean Ilfov au impus UAT Dobroesti ca masura contactarea unui operator autorizat de deseuri medicale in vederea ridicarii si eliminarii acestora conform L211/2011si HG 1061/2008 , masura cu termen 14.05.2020. In urma acestei masuri, deseurile medicale au fost ridicate de catre un operator autorizat,UAT Dobroesti asigurand paza zonei pana in momentul ridicarii acestor deseuri.

Totodata, a fost intocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către poliţiştii din cadrul IPJ Ilfov-Serviciul Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase , sub aspectul săvârşirii infracţiunii de nerespectarea măsurilor obligatorii de colectare, tratare, transport, valorificare şi eliminare a deşeurilor periculoase.”, se arată într-un comunicat transmis de Garda de Mediu Ilfov.