Scenariu sumbru al cercetătorilor! De ce ar putea să dispară legumele

Foto: pixabay.com

Legumele ar putea să devină tot mai rare în întreaga lume din cauza modificărilor climatice, dacă noi forme de culturi agricole nu vor fi implementate şi dacă agricultorii nu vor alege să cultive varietăţi de plante mai rezistente, au avertizat oamenii de ştiinţă într-un studiu publicat luni, informează AFP.



Creşterea temperaturii globale cu 4 grade Celsius la care se aşteaptă experţii în 2100, dacă modificările climatice vor continua în ritmul actual, va reduce recoltele cu 31,5%, în medie, se afirmă în acest studiu publicat în revista Academiei americane de ştiinţe (PNAS).



Aerul mai cald şi rezervele mai scăzute de apă ar explica această scădere cu aproape o treime a recoltei globale de legume, plante care au un rol crucial în asigurarea unei alimentaţii sănătoase.



Europa de Sud şi zone întinse din Africa şi Asia de Sud ar putea fi deosebit de afectate din acest punct de vedere.



Pentru a obţine aceste rezultate, cercetătorii au trecut în revistă 174 de studii ce examinau impactul generat de mediul înconjurător asupra recoltelor de legume şi asupra conţinuturilor nutritive ale legumelor, efectuate începând cu anul 1975.



"Am centralizat pentru prima dată toate dovezile disponibile despre impactul avut de dereglările climatice asupra recoltelor şi asupra calităţii legumelor şi leguminoaselor", a rezumat unul dintre autori, Alan Dangour, profesor la London School of Hygiene and Tropical Medicine.



"Analiza noastră sugerează că dacă vom continua ca şi cum nimic nu se întâmplă, dereglările climatice vor reduce considerabil disponibilitatea globală a acestor alimente importante", a adăugat acelaşi cercetător.



"Trebuie să acţionăm de urgenţă, inclusiv prin susţinerea unei agriculturi care să reziste mai bine la modificările climatice, şi acest lucru trebuie să fie o prioritate a guvernelor din lumea întreagă", a insistat Alan Dangour.



Un al doilea studiu publicat în PNAS s-a concentrat asupra porumbului, cea mai cultivată plantă pe plan mondial.



Majoritatea vastă a porumbului exportat provine din Statele Unite, Brazilia, Argentina şi Ucraina.



Cu o creştere de 4 grade Celsius a temperaturii globale până la sfârşitul secolului, există "şanse de 86% (...) pentru ca aceşti patru mari exportatori de porumb să aibă parte de cel mai prost an agricol din istoria lor, într-o manieră simultană", au precizat autorii studiului.



"Am ajuns la concluzia că în contextul în care planeta se încălzeşte, devine tot mai probabil pentru diferite ţări ca ele să fie nevoite să facă faţă, simultan, unor pierderi majore de recolte, fapt ce are implicaţii importante pentru preţurile alimentelor şi pentru securitatea alimentară", a avertizat autoarea principală a cercetării, Michelle Tigchelaar, profesor la Universitatea Washington (UW) din Statele Unite ale Americii.