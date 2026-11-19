Sondaj: Peste 60% dintre români sunt de acord cu restricționarea accesului la reţele online dacă securitatea naţională ar fi în pericol

1 minut de citit Publicat la 11:41 19 Noi 2026 Modificat la 11:43 19 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Potrivit unui sondaj publicat de Informat.ro – INSCOP Research (Ediția a XV-a), aproximativ 80% dintre români sunt de acord cu restricționarea temporară a accesului la anumite platforme online în cazul unor amenințări grave la adresa securității naționale. 64% dintre cei chestionaţi sunt "total de acord" cu o astfel de măsură, iar 15,9% sunt "mai degrabă de acord". În schimb, 15,7% nu ar agrea să nu aibă acces la reţelele online.

Aşadar, conform sondajului realizat de INSCOP Research la comanda platformei Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group, 80% dintre români ar prioritiza securitatea naţională în faţa accesului la platformele online: 64% - total de acord, iar 15,9% "mai degrabă de acord".

Românii care ar respinge o astfel de măsură sunt în proporţie redusă, de 15,7%, astfel: 5,8% - mai degrabă în dezacord, în timp ce 9,9% sunt "total în dezacord".

4,4% au răspuns că nu ştiu/nu răspund.

Profilul românilor care au răspuns la acest sondaj

86% dintre votanţii PSD au răspuns că sunt de acord cu restricționarea temporară a accesului la anumite platforme online în cazul unor amenințări grave la adresa securității naționale. Acelaşi procent este valabil şi în cazul votanţilor PNL.

73% dintre votanţii AUR au spus că sunt de acord, la fel ca 91% dintre votanţii USR.

Metoda de cercetare

Datele au fost culese, în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026, prin metoda mixed-mode secvențial (CATI - CAWI), volumul eșantionului simplu, aleator fiind de 1197 de persoane, dintre care 1081 de respondenți CATI și 116 CATI to CAWI.

Eșantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) ale populației neinstituționalizate din România, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8%, la un grad de încredere de 95%.