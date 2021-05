Un tânăr din Arad abandonat în spital în urmă cu 22 de ani îşi caută mama: "Mamă, tată, vreau să vă cunosc!"

Povestea tragică a lui Paul a început în urmă cu 22 de ani. Pe data de 26 martie 1999, la doar câteva ore după ce s-a născut, acesta a fost abandnat de părinții săi la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad.

Timp de nouă luni, Paul a rămas la spitalul în care a fost adus pe lume.

Într-o zi, o familie din Arad a decis, fără să stea prea mult pe gânduri, că vrea să îl adopte. Aceștia l-au luat acasă, l-au crescut cu multă iubire și l-au educat, până ce Paul a devenit adult.

Odată cu maturizarea sa și cu aflarea adevărului despre părinții săi biologici, Paul a început să își pună întrebări: „Oare cum sunt părinții mei biologici?”, „Care este povestea familiei mele?”, „Mai am frați?”.

După 22 de ani, tânărul a decis să își caute părinții

Din dorința de a-și cunoaște părinții, la 22 de ani de când aceștia l-au abandonat la maternitate, Paul a decis să își scrie povestea pe Facebook.

„Salutări tuturor! Numele meu la naștere a fost Tănăsescu Răzvan Paul. M-am născut pe data de 26/03/1999 la spitalul de Obstetrică și Ginecologie Dr. Salvator Vuia din Arad.

Sunt în căutarea mamei mele biologice numită Tănăsescu Giorgiana și a tatălui, Vasile Tănăsescu din comuna/satul Semlac, județul Arad. După naștere am fost abandonat în spital, iar după 9 luni am fost adoptat de către o familie iubitoare în Arad.

Mi-aș dori foarte mult să îmi cunosc părinții biologici, să aflu dacă mai am frați și să aflu povestea familiei mele biologice. Deși nu am informații clare și sigure, am speranța că voi reuși să găsesc pe cineva cu ajutorul acestei pagini și a urmăritorilor săi”, a scris tânărul în postarea sa.

Din primele informații obținute de la Letiția Stoian, primarul comunei Semlac, se pare că părinții lui Paul nu mai locuiesc acolo de ceva timp, informează specialarad.ro.

Căutările însă nu se opresc aici. Paul este determinat să îi găsească și să îi cunoască pe oamenii care au ales să îl părăsească la naștere.

