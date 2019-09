Tatăl victimei lui Mario Iorgulescu, mărturisire sfâșietoare: Trupul fiului meu era pe jos, aruncat pe iarbă la zece metri de mașina lui

Tatăl bărbatul de 24 de ani care şi-a pierdut viaţa în urma accidentului provocat de Mario Iorgulescu a povestit calvarul prin care a trecut după ce a aflat că fiul său a murit.

“În noaptea respectivă, eram la serviciu şi la ora 2 şi jumătate, m-au anunţat nişte prieteni. Mi-au spus să vin repede pe Şoseaua Chitilei că Dani a făcut accident. Am intrebat cât de grav, daca e bine si au zis: “Vino repede că nu ştim, poliţia nu ne lasă să vedem ce s-a întâmplat”

La 3 fără câteva minute, am ajuns la locul faptei. Când am ajuns, am mers la ambulanţă, am crezut că e acolo, acolo se strângeau lucruri. Nu era acolo. Prima ambulanţă a plecat cu rănitul, iar pe copilul meu nu-l găseam. Spuneau că e la spital, dar era pe jos, aruncat pe iarbă, la 10 metri de maşina lui. Toţi încercau să mă ducă într-o parte şi alta ca să nu-l văd.

Poliţiştii nu m-au întrebat cine sunt, am spus că sunt tatăl victimei, am întrebat unde e şi mi s-a zis să am răbdare şi să stau liniştit. După aproape o oră, stând în zonă, mă uitam, întrebam, am aflat că el e mort deja. Din momentul acela, nu ştiu ce reacţii am avut, foarte urâte, n-am mai putut să rezist” , a declarat tatăl victimei potrivit adevărul.ro.