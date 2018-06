Topul salariilor uriașe din România. Cât câștigă șefa DNA

România poate fi considerată şi ţara salariilor mari. Dacă ne uităm unde trebuie, cum ar fi instituţiile importante şi în special la funcţiile de conducere de acolo.

BNR, ASF şi ROMATSA deţin de departe recordul, pentru că aici, salariile lunare ale şefilor seamănă cu unele pe care românii de rând le încasează anual. Şi nu putem uita nici de pensii.

Spre exemplu, guvernatorul BNR are un salariu de 8.700 de euro pe lună , plus o primă de 3.700 de euro pentru că este în Consilul de Administrație. Directorul BNR are un salariu de 6.400 de euro, prim-vicepreședintele ASF un salariu de 13.000 de euro, iar porcurorul șef DNA 5.600 de euro.

În topul pensiilor record intră magistrații cu o pensie de 8.700 de euro, aviatorii, pensie de 8.500 de euro și militarii cu o pensie lunară de 7.100 de euro.