Un bărbat a fost salvat cu elicopterul SMURD, după ce a căzut 40 de metri într-o prăpastie în zona „La trei pași de moarte” din Făgăraș

<1 minut de citit Publicat la 15:43 04 Oct 2026 Modificat la 15:48 04 Oct 2026

Intervenție a elicopterului SMURD pentru salvarea unui bărbat căzut într-o prăpastie în locul „La trei pași de moarte” din Făgăraș. Foto: Salvamont Sibiu

Salvamontiştii au intervenit, duminică după-amiază, în Munții Făgăraș, în apropierea zonei cunoscute sub denumirea „La trei paşi de moarte”, pentru recuperarea unui bărbat care a căzut aproximativ 40 de metri într-o prăpastie.

Pentru a ajunge mai repede la bărbatul căzut în prăpastie, salvamontișii au solicitat în sprijin şi un elicopter SMURD.

„Echipa Salvamont Sibiu de la Bâlea Lac intervine pentru acordarea primului ajutor şi recuperarea victimei. Pentru eficientizarea intervenţiei şi accesul rapid la victimă, a fost solicitat sprijinul elicopterului SMURD Braşov, în vederea inserţiei unui salvator montan prin troliere”, au transmis salvatorii montani din Sibiu.

Ulterior, un medic și o asistentă de pe echipajul elicopterului au ajuns la locul accidentului. Ei au găsit victima „în stare stabilă”.

„Victima este stabilă, a fost inserat medicul și asistentul de pe echipajul elicopterului. Se pregătește extragerea lui prin troliere și transportul acestuia la Bâlea Lac unde se vor efectua mai multe investigații medicale”, au transmis reprezentanții Salvamont Sibiu, citați publicația de Sibiu Independent.