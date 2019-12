USR în scandal cu PNL. Cine vrea pensii de lux

PENSII SPECIALE. Este scandal pe scena politică după ce parlamentarii au fentat din nou proiectul de lege prin care pensiile speciale sunt tăiate.

Cei de la USR arată cu degetul spre cei de la PNL și cei de la PSD și acuză aceste două formațiuni de ipocrizie, pentru că, spun ei, trebuie să se termine cu pensiile speciale.

Scandal uriaş cu pensiile. Rareş Bogdan intervine

„PNL merge pe direcția pe care a anunțat-o și în campania electorală. Am anunțat extrem de clar în campania electorală că vom abroga recursul compensatoriu, s-a întâmplat astăzi. Am anunțat că vom anula impozitarea pe contractele part-time, s-a întâmplat astăzi, am anunțat că vom anula euroacciza, s-a întâmplat astăzi, am anunțat că vom anula pensiile speciale și se va întâmpla și acest lucru săptămâna viitoare.

Sunt convins că toate partidele care își doresc acest lucru vor reuși să treacă prin comisie și prin plen varianta optimă pentru că în România nu există două categorii de cetățeni și toată lumea trebuie să primească pensia pe baza contributivității și nu în alt fel”, a declarat Rareș Bogdan, vicepreședintele PNL, miercuri seară, la Antena 3.

Reacţia lui Cristian Seidler în cazul pensiilor de lux