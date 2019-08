VOUCHERE DE VACANŢĂ 2019. Ce se întâmplă cu tichetele de vacanță în septembrie

Foto: Antena 3

VOUCHERE DE VACANŢĂ 2019. Tichetele de vacanţă au determinat în ultimul an atât prelungirea sezonului estival, înregistrându-se creşteri a vânzărilor cu precădere în lunile mai, iunie şi septembrie, aceeaşi tendinţă fiind observată şi pentru staţiunile montane şi cele balneoclimaterice, au declarat pentru Agerpres reprezentanţi ai agenţiilor de turism.



VOUCHERE DE VACANŢĂ 2019. Foarte mulţi dintre beneficiarii tichetelor îşi rezervă vacanţele de vară cu şapte luni mai devreme, la capetele de sezon, în lunile mai, iunie şi septembrie, afirmă Alin Burcea, CEO al touroperatorului Paralela 45.



VOUCHERE DE VACANŢĂ 2019. „Voucherele de vacanţă acum merg bine, în mai şi iunie şi septembrie, adică la sfârşit şi început de sezon, pentru că sunt tarifele mai mici, şi cu 1.450 de lei am şansa să prind o săptămână de concediu. În iulie sau august prind trei zile. Deci, oarecum, pe litoral ne-am făcut treaba, că am acoperit capetele. În iulie însă multe hoteluri au mers prost pentru că se aşteptau să le vină voucherul şi nu a venit. Capetele de sezon au crescut foarte mult pe litoral, cu cel puţin 30%, asta este o consecinţă bună a voucherelor, în final. Mie nu îmi vine să cred cât se vinde în noiembrie litoralul pentru anul viitor. Păi în luna noiembrie, pentru 10 iunie, cu 20% discount, şi iunie este oricum mai ieftin decât iulie, te duci şi stai şase zile şi ai de ales hoteluri de ‘Doamne-ajută'. Dacă ambii membri ai familiei lucrează la stat, poţi să îţi plăteşti chiar şi masa în acelaşi complex cu 2.900 de lei, poţi să îţi iei cazare şi masă fără niciun fel de problemă. Este o idee bună, dar fondul trebuie să fie incomingul. În primele şase luni numărul de turişti străini a scăzut pe litoral. Pe litoral avem până în 50.000 de turişti pe sezon şi bulgarii au 3 milioane şi ceva”, a declarat Burcea.