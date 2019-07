VREMEA. Prognoza meteo pentru două săptămâni. De la caniculă, la instabilitate atmosferică. De când revin ploile?

Foto: Pixabay.com

VREMEA. Vremea va continua să rămână caniculară în câteva intervale de pe parcursul următoarelor două săptămâni (1-14 iulie), însă vor exista şi perioade de instabilitate atmosferică în majoritatea regiunilor, cu precădere după data de 9 iulie, arată prognoza Administraţiei Naţională de Meteorologie (ANM), publicată luni.



VREMEA. În Banat, în primele două zile ale intervalului de prognoză, vremea se va încălzi, devenind caniculară la amiază, iar media regională a temperaturilor maxime va creşte până în jurul a 36 de grade, pe data de 2 iulie. Va urma o răcorire, care va face ca, în intervalul 4 - 14 iulie, media maximelor termice să se încadreze, în general, între 29 şi 31 de grade, caracterizând o vreme apropiată de normal din punct de vedere termic. Evoluţia temperaturilor minime va fi asemănătoare, media fiind în creştere în primele nopţi, spre 18 - 19 grade pe 2 şi 3 iulie, apoi va scădea şi se va situa în jurul a 16 grade până la sfârşitul celor două săptămâni de prognoză. Manifestări specifice instabilităţii atmosferice se vor semnala cu precădere după data de 9 iulie, iar în restul intervalului doar pe arii restrânse vor fi averse.



VREMEA. În Crişana, intervalul de prognoză va debuta cu vreme călduroasă, local caniculară în orele amiezelor, iar media temperaturilor maxime la scara întregii regiuni va atinge o valoare în jurul a 35 de grade. Pe 3 iulie, vremea se va răcori, astfel încât, între 4 şi 14 iulie, media maximelor va fi de 28 - 30 de grade. Regimul termic nocturn va marca o creştere la începutul intervalului, când se vor înregistra minime nocturne de 17 - 18 grade, în medie, iar după data de 4 iulie până la sfârşitul celor două săptămâni de prognoză vor fi temperaturi minime de 14 - 15 grade. Temporar, vor fi manifestări ale instabilităţii atmosferice, mai frecvente şi pe arii mai extinse în intervalul 9 - 13 iulie.



VREMEA. În Transilvania, vremea se va încălzi la începutul primei săptămâni a intervalului de prognoză, devenind călduroasă, caniculară îndeosebi în după-amiaza zilei de 2 iulie, când media maximelor diurne va atinge 35 - 36 de grade. Ulterior, regimul temperaturii aerului va marca o scădere şi va fi caracterizat de valori medii în jurul a 28 de grade, în intervalul 4 - 14 iulie, caracterizând o vreme normală din punct de vedere termic. Media minimelor termice va fi de 16 grade în dimineaţa zilei de 3 iulie, apoi se va situa între 12 şi 14 grade. Manifestări specifice instabilităţii atmosferice se vor semnala cu precădere între 3 şi 5 iulie şi, din nou, în intervalul 9 - 14 iulie.



VREMEA. În Maramureş, media regională a temperaturilor diurne va caracteriza o vreme călduroasă în primele două zile, izolat caniculară în după-amiaza zilei de 2 iulie, când se vor atinge 34 - 35 de grade. Pe data de 3 iulie, vremea se va răcori, devenind normală sub aspect termic, caracteristică ce se va menţine până la sfârşitul celei de-a doua săptămâni de prognoză, cu valori diurne de 27 - 28 de grade, în medie. Temperaturile minime vor avea o evoluţie relativ asemănătoare, cele mai ridicate medii vor fi în primele dimineţi, când nu vor coborî sub 17 grade, iar cele mai scăzute se vor înregistra între 4 şi 14 iulie, când se vor atinge 13 - 14 grade. Vor fi intervale cu manifestări specifice instabilităţii atmosferice, cu o probabilitate mai mare pe 2 iulie şi, din nou, după data de 9 iulie.



VREMEA. În Moldova, după primele două zile caniculare, caracterizate de maxime termice a căror medie va atinge 35 - 36 de grade, vremea se va răcori, astfel încât între 4 şi 14 iulie regimul termic va fi apropiat de cel normal, concretizat printr-o valoare mediată la scara întregii regiuni de aproximativ 28 de grade. Media temperaturilor minime va avea o evoluţie similară, cea mai ridicată medie va fi de 19 grade, pe 2 şi 3 iulie, iar cele mai scăzute valori, de 15 - 16 grade, se vor înregistra în intervalul 4 - 14 iulie. Probabilitatea pentru manifestări specifice instabilităţii atmosferice va fi mai mare spre jumătatea primei săptămâni şi, din nou, după 9 iulie.



VREMEA. În Dobrogea, prima săptămână de prognoză va debuta cu vreme călduroasă, media regională a maximelor diurne va atinge 34 de grade în după-amiaza zilei de 2 iulie, dar ulterior vremea se va răcori, devenind apropiată de normal din punct de vedere termic. Astfel, în intervalul 4 - 14 iulie, regimul termic se va menţine constant şi va fi caracterizat printr-o valoare medie a temperaturilor diurne de aproximativ 28 de grade, în timp ce minimele nocturne se vor situa în jurul a 19 grade, marcând o scădere faţă de media de 21 de grade din dimineaţa zilei de 3 iulie. Probabilitatea pentru manifestări specifice instabilităţii atmosferice va fi mai mare între 3 şi 5 iulie, iar în restul intervalului de prognoză doar pe arii restrânse vor fi ploi trecătoare.



VREMEA. În Muntenia, vremea va fi călduroasă în primele zile ale intervalului de prognoză, local caniculară în orele amiezelor, cu medii ale temperaturilor maxime ce vor atinge 37 de grade în după-amiaza zilei de 2 iulie. Va urma o răcorire a vremii, ce va determina scăderea temperaturii aerului spre o valoare medie diurna de 30 - 31 de grade, ce se va menţine relativ constantă pe tot parcursul intervalului 4 - 14 iulie. Variaţiile temperaturilor minime vor fi similare cu cele ale maximelor, cea mai ridicată medie va fi de 19 grade şi se va înregistra la începutul intervalului, iar apoi temperaturile nocturne vor fi caracterizate de o valoare medie situată în jurul a 17 grade, ce se va menţine constantă până la finalul celei de-a doua săptămâni. Probabilitatea pentru manifestări specifice instabilităţii atmosferice va fi ridicată în primele zile ale intervalului, respectiv între 3 şi 5 iulie şi, din nou, după data de 10 iulie.



VREMEA. În Oltenia, vremea va fi local caniculară la amiază în primele zile, când se vor atinge medii termice diurne de până la 37 de grade (pe data de 2 iulie), apoi se va răcori, astfel încât, în intervalul 4 - 14 iulie, regimul temperaturii aerului nu va mai avea variaţii semnificative şi se va concretiza prin valori situate, în general, între 29 şi 31 de grade, caracterizând o vreme apropiată de normal din punct de vedere termic. Media temperaturilor minime va avea o evoluţie similară, cea mai ridicată valoare medie va fi de 19 grade şi se va înregistra în dimineaţa zilei de 3 iulie, apoi vor fi temperaturi nocturne de aproximativ 17 grade, în medie. Vor fi manifestări specifice instabilităţii atmosferice, pe arii mai extinse în zilele de 3, 4 şi 5 iulie şi, ulterior, între 10 şi 13 iulie.



VREMEA. La munte, valorile termice maxime vor fi ridicate la începutul primei săptămâni a intervalului de prognoză, când se va consemna o medie de 26 - 27 de grade, apoi temperaturile diurne vor marca o scădere şi, între 4 şi 14 iulie, se vor situa în mod constant în jurul unei valori de 18 grade. Temperaturile minime vor fi de aproximativ 10 grade, în medie, cu excepţia primelor nopţi ale intervalului, când nu vor scădea sub o valoare medie în jurul a 16 grade. Vor fi intervale cu manifestări specifice instabilităţii atmosferice aproape în fiecare zi, dar pe arii mai extinse acestea se vor semnala în intervalele 3 - 5 iulie, respectiv 10 - 14 iulie.