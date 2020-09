Socoteli post-electorale: Un primar a trimis excavatorul peste localnicii care nu l-au votat!

Primarul din satul Vlad Țepeș, Comana, a ajuns de pomină după ce a trimis excavatorul peste criticii săi, scrie observatornews.ro.

„Le-am luat becul și banca de la poartă pentru că au mers în fiecare zi, în campanie, din partea unui independent și au spus că nu am făcut nimic. În satul Vlad Țepeș am apă, am canal, am terminat de asfaltat toată comuna, cu centuri ocolitoare, am două școli noi, am dispensar, am dotări la dispensar, am dotări la școli, am parc în mijlocul comunei, am părculețe la fiecare școală în parte, am sală de sport, am teren de fotbal, am iluminat public, am alei pietonale, am băncuțe, și ei spun că n-am făcut nimic, decât am furat” - a explicat, revoltat, edilul Aurel Enache care a fost ales cu 85% din voturi.

„I-am luat și eu o bancă și un bec, o să i le pun la loc, să vadă că am făcut ceva”

Primarul a declarat că va restabili situaţia şi va pune la loc banca, dar şi becul de la poartă care fusese luat tot dintr-un impuls de pedepsire a denigratorilor .

„I-am luat și eu o bancă și un bec, o să i le pun la loc, să vadă că am făcut ceva. Am fost ales cu 85%. Au mințit oamenii că nu am făcut nimic. O să le pun mâine și banca și becul la loc, pentru că le-au văzut", a declarat primarul.