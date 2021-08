Cîmpeanu s-a răzgândit! Școala se va desfășura după scenarii semaforizate

Modul în care se vor desfășura orele va depinde iar de rata de infectare. Noul an școlar va fi marcat de o singură noutate, cel puțin pentru moment. În unele școli, licee și facultăți, vor exista centre de vaccinare. În rest, elevii se vor întâlni cu respectarea regulilor sanitare. Purtarea măștii de protecție, respectarea distanțării fizice, aerisirea claselor, dar și testarea pentru cei care prezintă simptome.

”Mă pronunț cât se poate de clar în favoarea deschiderii școlii cu prezență fizică, pentru toți elevii, fără scenarii de funcționare”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

”Dacă totuși apare valul patru mai intens, atunci sigur se vor lua măsuri, în funcție de incidența în fiecare localitate. Se vor trece școlile pe diferite formate, jumătate la școală, jumătate acasă. Deci nu este nimic nou”, spunea și președintele Klaus Iohannis câteva ore mai târziu.

”În calitate de ministru, trebuie să dau dovadă de responsabilitate şi să iau în calcul şi varianta pe care nu ne-o dorim, de a utiliza din nou aceste scenarii. Deci trebuie să le avem în vigoare pentru a fi utilizabile, dacă va fi nevoie, dar sperăm că nu va fi nevoie de aceste scenarii”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Astfel, după un moment de gândire, răzgândire, ministrul Educației spune că și noul an școlar va fi marcat de binecunoscutele scenarii epidemiologice: verde, galben sau roșu, în funcție de gradul de infectare înregistrat în fiecare localitate.

Vaccinarea copiilor, în cabinetele medicale școlare

În privința măsurilor de protecție pentru elevi, oficialul este mai zgârcit în declarații. Sorin Cîmpeanu a spus doar că, pe lângă purtarea măștii, aerisirea claselor și păstrarea distanțării fizice, instituția pe care o conduce va mai lua o singură măsură: aceea de a transforma unele cabinete medicale în centre de vaccinare.

”Cabinete medicale avem în 18% din școlile din România, dar nu toate aceste școli au o infrastructură care să permită organizarea de fluxuri separate.

Am primit foarte multe întrebări, pe modelul anunțat de ministrul francez al Educației, conform căruia, în cazul apariției unei situații de îmbolnăvire într-o clasă, trec în online toți elevii care nu sunt vaccinați, rămânând cu posibilitatea prezenței fizice în școală elevii vaccinați”, a mai spus Sorin Cîmpeanu.

”A fost o reacție violentă din partea majorității părinților, majorității însemnând undeva puțin peste 50%, dar există o majoritate care spunea că nu vrea să își testeze copiii nici măcar cu testele non invazive” a spus și Iulian Cristache, președinte FNAP.

Elevii care dovedesc că fac parte dintr-o categorie la risc când vine vorba de infectarea cu SARS CoV-2 vor avea dreptul la școala online și anul următor, a mai anunțat Sorin Cîmpeanu.

Elevii, revoltați de ministrul indecis cu privire la scenariile de întors la școală: ”Noi am cerut predictibilitate”

Elevii sunt însă revoltați din cauza declarațiilor date de ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, potrivit cărora noul an școlar va începe cu prezență fizică, dar nu este exclusă reintroducerea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ, în funcție de rata de incidență.

”Noi am cerut predictibilitate încă de acum câteva zile, când încă nu știam cum va începe anul școlar viitor, și am cerut să nu mai fim puși în situația ingrată în care am fost puși în septembrie anul trecut, atunci când nu știam sigur, cu câteva zile înainte de începerea școlii cum ne vom întoarce în bănci. Era o rumoare totală și în rândul elevilor și în rândul profesorilor și al părinților.

Acum cred că decizia ar trebui să fie luată cu celeritate de către autorități și cred că Ministerul Educației, alături de Ministerul Sănătății și de celelalte autorități competente, ar trebui să ia o decizie până la sfârșitul lunii august, astfel încât să știm foarte clar situația cu care ne vom confrunta la începutul anului școlar.

Sper că ne vom întoarce fizic la școală, așa cum este și normal și cum ne-am obișnuit în fiecare an școlar, mai puțin anul trecut când a fost atipic, dar cu siguranță că nu trebuie să neglijăm situațiile la nivel local, iar deciziile specifice privind ratele de infectare din anumite localități ar trebui să fie luate descentralizat, în niciun caz să se închidă toate școlile, așa cum s-a întâmplat anul trecut”, a declarat Silviu Morcan, membru în Consiliul Național al Elevilor.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal