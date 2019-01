Sorina Pintea, la Sinteza Zilei: Suntem foarte aproape de declararea unei epidemii de gripă. Nu trebuie să fie panică, trebuie respectate anumite reguli

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a vorbit la ”Sinteza Zilei” despre ceea ce se prefigurează a fi o epidemie de gripă în țară și a subliniat că în perioada imediat următoare lumea încă se mai poate vaccina și a îndemnat la calm și la respectarea regulilor elementare de igienă.

”Harta va fi actualizată, România va apărea colorată în roșu, suntem foarte aproape de declararea unei epidemii de gripă. Până nu aude cineva cuvântul epidemie, nu se mobilizează. Măsurile transmise în teritoriu sunt specifice unei epidemii. Ar fi bine în continuarea vaccinarea, specialiștii spun că ar fi o opțiune bună încă o perioadă scurtă de timp (...) automedicația, antibioticele, nu sunt o soluție. Medicii vor recomanda medicația. Există stocuri în depozite de antivirale, pe mine mă surprinde că în farmacii nu sunt. Această problemă am avut-o și anul trecut, am discutat cu Colegiul Farmaciștilor, mi se pare ciudat să facem același lucru în fiecare an (...) nu trebuie să fie panică, nu trebuie isterie, dar trebuie să respectăm anumite reguli” a spus Sorina Pintea.