Șpagă în spitale în pandemie. Cât costă un RMN făcut cu intervenţie

Radu Tiliță, jurnalist Antena 3, a filmat cu camera ascunsă momentul în care a mers la un spital din Capitală spunând că are nevoie de un RMN.

Reporter: Pentru o programare la un RMN? Să îmi fac o programare?

Paznic spital: Chiar nu mai știu care e procedura cu RMN-ul.

Reporter: Cu cine aș putea să vorbesc? Oare aici, la triaj?

Paznic spital: Stai puțin! Ai trimitere, ceva?

Reporter: Nu, n-am nimic! Aș vrea să îl plătesc..

Paznic spital: Am înțeles... Dar la ce vrei să îl faci?

Reporter: La plămâni!

Paznic spital: RMN sau CT?

Reporter: RMN!

Paznic spital: Deci ascultă-mă ce îți spun! Acum se fac foarte greu RMN-urile. Și cu plata de la privat, unde e foarte, foarte scump, te programează după o lună, o lună și jumătate. Eu pot să te ajut, îmi dai numele și prenumele pacientului, adică al tău dacă îl faci tu, sau dacă îl face altcineva... Te costă 6 milioane (n.red. 600 RON). Eu îți dau numărul meu de telefon. Problema este că, dacă mă duc azi să fac programarea, trebuie să dau și bănuții. Eu lucrez aici. Dacă ai încredere în mine, te ajut! Altminteri, nu pot să te programez fără bani, m-ai înțeles? Eu îți spun dinainte.. Eu fac, dar de obicei la cunoștințele mele. Pentru că știi cum e, un om străin e mai greu să îți dea banii înainte. Dar sunt și oameni cu mintea la cap, care spun că ”nu o să fugă ăsta pentru 4-5 milioane (400-500 ron, n. red.).Pot să ți-l fac, durează maximum 10-12 zile. Că or fi 9 zile, sau că or fi 13... Mai devreme nu, sub nicio formă.

600 lei pentru un RMN

”Am ajuns în curtea spitalului și m-am comportat ca orice alt om care ar fi avut nevoie de o investigație. Am întrebat un paznic ce ar trebui să fac pentru o investigație. Să știu dacă dacă este nevoie să îmi fac o programare, să trec prin triaj, să îmi fac anumite teste.. Domnul respectiv a ales însă să ocolească cumva acest proces, a precizat că nu știe exact care este procedura, s-a îndepărtat de mine 2 metri, a dat un telefon după care m-a invitat să merg cu el la o altă intrare a spitalului o intrare ferită de ochii oamenilor, acolo unde m-a prezentat unui alt domn din partea companiei de pază, care s-a prezentat a fi chiar șeful echipei de pază care acționează în Spitalul Floreasca.

Acesta mi-a spus că, dacă îi ofer suma de 600 de lei, mă ajută cu o programare mult mai rapidă. Mi-a lăsat numărul de telefon și a rămas că ne auzim în momentul în care vin cu banii.

Am luat legătura și cu oficialii spitalului, le-am arătat și clipul, le-am povestit ce s-a întâmplat, rămâne să primim un punct de vedere. Însă, neoficial, surse din spital spun că toată această discuție ar fi fost o metodă a paznicului de a mă escroca”, a povestit Radu Tiliță, pentru Antena 3.