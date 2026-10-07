Spectacol extraordinar la Sala Palatului: Muzică lirică, pop-opera şi musical în concertul de gală "3 Tenori ieşeni & Friends". Sursa foto: captură video Facebook/Andrei Apreotesei

Sala Palatului devine miercuri seara scena unei întâlniri spectaculoase, între tradiția operei și energia muzicii de astăzi. Trei voci lirice, trei tenori din Iași, vă invită la un concert grandios, de la ora 19:00. Andrei Apreotesei, Andrei Fermeșanu și Florin Guzgă vor avea alături nume mari ale muzicii româneşti. Manager al Ateneului Național din Iași și consilier onorific al Ministrului Culturii, Andrei Apreotesei a spus într-un interviu acordat pentru Antena 3 CNN cine sunt artiştii care vor urca pe scenă alături de el, Florin Guzgă, Andrei Fermeșanu, dar şi ce surprize muzicale au fost pregătite în cadrul concertului de gală din această seară.

Concertul "3 Tenori ieşeni & Friends" își propune să creeze un dialog între muzica lirică, muzica simfonică, canzonetă, pop-opera și musical, mizând pe întâlnirea dintre voci, orchestră și instrumente precum naiul și vioara. Orchestra Metropolitană Iași și Corul Marii Uniri completează distribuția, sub conducerea muzicală a lui Daniel Jinga.

Mesajul central al proiectului, iniţiat de Florin Guzgă, Andrei Fermeșanu şi Andrei Apreotesei, este acela că opera poate ajunge la un public mult mai larg, inclusiv la oameni care nu sunt familiarizați cu muzica lirică. Repertoriul este construit pentru a păstra rigoarea muzicii clasice, dar într-o formulă accesibilă și familiară publicului contemporan.

Andrei Tomescu, realizator emisiuni Antena 3 CNN: Pentru început, pentru că sunt foarte curios și, cu siguranță, telespectatorii noștri sunt la fel... Care este povestea celor trei tenori ieșeni, de unde a plecat acest concept, ce anume l-a inspirat?

Andrei Apreotesei, tenor şi manager al Ateneului Național din Iași: Bineînțeles, inspirația vine din acel aranjament pe care l-au făcut cei trei mari tenori José Carreras, Plácido Domingo şiLuciano Pavarotti (n.r.: au format celebrul grup de operă The Three Tenors – Cei Trei Tenori), în urmă cu 35 de ani. De atunci, au existat peste tot, prin lume, nenumărate încercări, unele sporadice, altele mai de lungă durată, dar foarte puține au fost proiectele care au reușit să doboare bariera timpului, să spunem. Iată că noi, deși, suntem prieteni de peste 20 de ani, de patru ani şi jumătate, am pornit acest proiect.

Ulterior, artistul a mai subliniat următoarele aspecte: "După 120 de concerte împreună, după multe concerte în marile capitale ale Europei, iată, acum a ajuns rândul acestui test, să îi spunem, «3 Tenori ieșeni», la Sala Palatului. «3 Tenori ieşeni & Friends» De ce? Fiindcă, am considerat de bun augur că, alături de noi, la acest test, să aducem oameni care n-au fost aproape în acești patru ani și un pic – să creștem, să prinde aripi, să prindem curaj și să venim în fața Bucureștiului cu o îmbrățișare caldă din partea Iașului".

Andrei Tomescu, realizator emisiuni Antena 3 CNN: Cine sunt acești prieteni? Pentru că presimt că sunt nume foarte mari, foarte importante ale muzicii românești.

Andrei Apreotesei, tenor şi manager al Ateneului Național din Iași: Începem în primul rând, cu Monica Anghel, cu Nico (n.r.: pe numele real Nicoleta Matei), cu Luminița Anghel, pe care o sărbătorim că ce ziua ei astăzi, cu Alexandru Tomescu și vioara sa magică Stradivarius, cu ravisanta Irina Baianț. Şi, bineînțeles, uriașul nostru Gheorghe Zamfir, care ne-a adoptat așa, în ultimii 4 ani, și ne-a luat sub aripa domniei sale. Și noi ne simțim deosebit de onorați ca să facem parte din această familie a domniei sale.

În timpul declaraţiilor, artistul a mai adăugat: "Corul Marii Uniri, Orchestra Metropolitană Iași și bagheta magică a maiestului Daniel Jinga, managerul Operei Naționale București, prezentator va fi Mircea Radu. (...). Avem o rețetă de succes, a fost o rețetă de succes la box-office, la vânzări, fiindcă, iată, în premieră, anunțăm că este sold out concertul, ceea ce e mare bucurie pentru noi.

Ce vă promitem? Vă promitem mai bine de două ore şi jumătate de de muzică, de o paletă foarte largă, diversă, lirică, pentru toate gusturile, plecând de la melodii românești până la hituri internaționale: de la ABBA, Queen sau Elvis, transformate pe partituri de orchestră simfonică și, bineînțeles, terminând cu arii, duete celebre, pe care le cunoaștem din zona pop-opera".

Andrei Tomescu, realizator emisiuni Antena 3 CNN: Bun, o paletă foarte largă și un un spectacol al vocilor, ne-ați menționat un pic și și repertoriul, care este mesajul pe care ați vrea să-l transmiteți publicului în această seară cu acest repertoriu care cuprinde, iată, zone diferite din muzică, de la clasică, trecând prin muzical, până la hituri internaționale și muzică românească.

Andrei Apreotesei, tenor şi manager al Ateneului Național din Iași: Un mesaj de viață – un mesaj de speranță, un mesaj de iubire, fiindcă întreg concertul va fi ca o poveste de viață: plecăm de la primăvară, trecem prin toatele etapele vieții noastre și ne oprim la primăvară, fiindcă, credem cu tărie că viața nu se termină peste 50, 60 - 100 de ani, în cazul dumneavoastră, ci credem că ea va continua și continuă în funcție de și cum ne aranjăm noi viața și de cum ne aranjăm lucrurile în viață, astfel încât credem într-o speranță, credem într-o pace, credem într-o iubire. De aceea sperăm să fie acest schimb frumos de energii și de sentimente pe scenă și de ce nu... să fie ca un dar din dar și, împreună, să fie rai.

Andrei Tomescu, realizator emisiuni Antena 3 CNN: La final, foarte pe scurt, despre proiectele viitoare, pentru că mi-ați menționat ceva foarte special puțin mai devreme.

Andrei Apreotesei, tenor şi manager al Ateneului Național din Iași: În primul și în primul rând, săptămâna viitoare o să ne regăsiți într-un concert extraordinar cu Richard Clayderman la Iași, de sărbătorile Iașului; va fi un moment unic pentru noi și un moment de mare emoție. Pe data de 2 noiembrie revenim la Atenul Român, unde o să-l serbăm pe maestrul Gheorghe Zamfir pentru 85 de ani de viață și pe data de 22 decembrie, revenim la Sala Palatului cu un concert de Crăciun, alături de maestrul Jinga.

Programul concertului extraordinar "3 Tenori ieșeni & Friends" – cu Andrei Apreotesei, Andrei Fermeșanu și Florin Guzgă – este gândit ca o punte între lumea lirică și melodiile pe care le fredonează toată lumea. Forța vocilor lirice se va întâlni cu virtuozitatea instrumentală și cu marile șlagăre de la noi, se arată în comunicat.