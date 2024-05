Spectacol unic cu drone şi artificii la Zilele Oraşului Constanţa

220 de drone de ultimă generație si mii de artificii au oferit un spectacol unic celor aproape 10.000 de oameni care au luat mers la Zilele Oraşului Constanţa.

Timp de 5 zile au fost organizate evenimente culturale si artistice, iar constanţenii au avut parte de un spectacol grandios care a marcat incheierea evenimetului.

Distracția și voia bună au fost la ele acasă, iar constănţenii au cântat şi au dansat cot la cot cu artiştii preferaţi. Pepe şi 3 Sud Est au fost artiştii care, rând pe rând, au încântat miile de oameni care au împânzit centrul istoric al oraşului de la malul mării.

Au fost cinci zile şi cinci nopţi pline de energie. În diverse zone ale oraşului au avut loc spectacole şi reprezentanţii culturale ale studenţilor de la Facultatea de Arte, competiţii sportive sau ateliere de creaţie dedicate copiilor.

"Fiecare constănţean din fiecare cartier a simţit că trăieşte Zilele Constanţei, pentru că în acest an am abordat într-un alt fel acest eveniment şi aceste zile ale Constanţei, astfel încât, vedeţi că în spatele nostru sunt peste nouă mii de oameni, această piaţă este neîncăpătoare, ne-am gândit că aşa va fi, şi atunci toate evenimentele pe care le-am făcut în Constanţa au fost în peste şapte cartiere. Peste tot am avut aceste evenimente, iar evenimentele care sunt, să spunem, cireaşa de pe tort, s-au întâmplat în Piaţa Ovidiu", a declarat Ionuţ Rusu, viceprimarul municipiului Constanţa.

La final, peste 200 de drone care folosesc cea mai înaltă tehnologie au creat jocuri de lumini într-un spectacol inedit pe cerul de deasupra mării. Tematica a fost strâns legată de viața orașului și simbolurile sale. Iar apoi, un superb foc de artificii a completat surprizele pregătite de organizatori.

Aproape zece mii de oameni au fost prezenţi la eveniment în ultima noapte de distracţie.