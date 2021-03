Conducerea Spitalului din Sibiu, decizie neașteptată după acuzațiile de omor prin sedare. Procurorii confirmă că mai multe persoane au sunat să depună plângeri

Asistenta care a formulat, la adăpostul anonimatului, acuzațiile, susține că pacienții cu COVID în stare gravă, cu insuficiență respiratorie, erau legați de pat și ulterior sedați.

Însă conducerea spitalului afirmă că toate procedurile aplicate în Secția ATI sunt legale iar sedarea pacienților s-a făcut pentru ca aceștia să suporte mai ușor sonda de intubare.

Responsabilii SCJU Sibiu spun că au identificat un singur pacient la ATI care a fost imobilizat cu brățări de contenție (menținere în poziție, n.r.) standard.

În urma scandalului, conducerea unității spitalicești a anunțat că în secția ATI se vor monta camere e supraveghere.

Între timp, procurorii din Sibiu continuă investigația. Ei confirmă că mai multe persoane au contactat Parchetul și și-au exprimat dorința de a depune plângeri cu privire la situația de la SCJU Sibiu.

Asistentă, fostă angajată la SCJU SIbiu: Pacienții erau sedați cu Propofol și Fentanil

"În prima zi când am intrat în acel modular, în zona roșie, am rămas șocată. Am văzut acolo cum se omoară oameni prin sedare.

Mergeau seringile automate de sedare, propofol plus fentanil (substanțe sedative, n.r.).

Propofol, câte două fiole, fentanil, câte două fiole la fiecare pacient în parte.

Erau câțiva pacienți cu respirație puțin mai bună, dar se aștepta ca și la acei pacienți să le pună sedare într-un final", spune femeia.

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a solicitat, luni, demararea unei anchete de către o echipă formată din reprezentanți ai Corpului de Control al ministrului și Inspecției Sanitare de Stat la SCJU Sibiu.

Decizia vine după ce în spațiul public au apărut informaţii privind nereguli în tratamentul pacienților internați în cadrul Secției ATI a Spitalului Clinic Județean de Urgenţă Sibiu.

O asistentă, fostă angajată a unităţii spitaliceşti a povestit, sub protecția anonimatului, că în ATI au fost omorâți oameni în stare gravă, cu COVID-19, și că ea însuși a ucis.

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, Ion Veștemean, a declarat, luni, că a fost înregistrat un dosar penal pentru omor în cazul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

