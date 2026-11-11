SRI confirmă că hackerii ruși au atacat instituții guvernamentale din România. „Atacul a fost oprit, n-au fost sustrase date sensibile”

1 minut de citit Publicat la 15:24 11 Noi 2026 Modificat la 15:34 11 Noi 2026

SRI - Centrul National Cyberint a precizat că are în derulare măsuri investigative "complexe" care vizează şi alte secvenţe "conexate cu campanii cibernetice implementate de Federaţia Rusă". Foto: Getty Images

Serviciul Român de Informaţii (SRI) a confirmat miercuri, într-un comunicat, că a identificat un atac cibernetic, efectuat în decembrie 2025 de către „actorul cibernetic rus APT TURLA” și a implementat măsuri de contracarare a acestui atac şi de remediere a efectelor sale.

„Atacatorii au exploatat o serie de vulnerabilități sistemice la nivelul sistemelor de operare Microsoft, însă în urma intervenției Centrului Național Cyberint atacul a fost oprit. Nu au fost identificate exfiltrări de date sensibile, serviciul de e-mail afectat fiind remediat”, se arată într-un comunicat SRI.

Precizările vin, conform instituției, în contextul apariţiei în spaţiul public a unor informaţii „privind încercarea de compromitere a unei instituţii guvernamentale din plan naţional”, de către APT TURLA.

De asemenea, SRI a informat beneficiarii legali și, totodată, aspectele respective „au făcut obiectul cooperării cu partenerii europeni, la nivelul comunității de intelligence, precum și cu cei de la nivelul UE și NATO”.

SRI - Centrul National Cyberint a precizat că are în derulare măsuri investigative "complexe" care vizează şi alte secvenţe "conexate cu campanii cibernetice implementate de Federaţia Rusă".

"SRI/Centrul Naţional Cyberint va continua să acţioneze constant pentru identificarea şi investigarea oricăror noi tentative de compromitere a instituţiilor din plan naţional", se mai arată în comunicat.

România a fost, la finalul anului 2025, ținta unui atac cibernetic, care a fost atribuit unei grupări aliniată cu Moscova. Cercetătorii de la ESET au descoperit un nou set de instrumente, pe care l-au numit „Cereal”, care include un modul inovator de colectare a e-mailurilor Exchange, un mecanism unic de comandă și control (C&C) și trucuri sofisticate de execuție .NET. Astfel, ESET a identificat două victime: o organizație guvernamentală din Kazahstan și o organizație guvernamentală din România, unde „Cereal” a fost configurat să identifice și să colecteze e-mailurile trimise către sau primite de la NATO și UE. ESET Research atribuie „Cereal”, cu un nivel ridicat de încredere, grupului APT Turla, aliniat cu Rusia,