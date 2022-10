Stare de pre-alertă la Transgaz: Surplus neașteptat în Sistemul Național de Transport al Gazelor

Timp de 10 ore a fost stare de pre-alertă la Transgaz, după ce gazoductele au strâns un surplus neașteptat de gaz, care risca să arunce în aer întreaga clădire.

Potrivit Transgaz, s-a ajuns aici pentru că a scăzut foarte mult consumul, importurile s-au dublat, în vreme ce exporturile rămân constante. Chiar și așa, Transgaz susține că nu s-au înregistrat probleme de operare și că siguranța n-a fost pusă în pericol.

Atât de multe gaze erau în Sistemul Național de Transport, în această dimineață, la ora 07.00, încât acesta a intrat în starea de pre-alertă, foarte aproape de alertă.

Potrivit datelor interactive Trasnsgaz , 82 de milioane de metri cubi circulau prin SNT, de unde starea de prealertă începea de la 78 de milioane de metri cubi. În fapt, la 83 de milioane de metri cubi, începe starea de alertă, când cantitatea de gaze pune o presiune exagerată pe gazoducte, cu riscul aferent de accident.

Cât despre motivele acestei cantități neobișnuit de mare de gaze din sistem, sunt mai mulți factori, care s-au suprapus: importul este mare, firmele care aduc gaze din Rusia, via Turcia și Bulgaria, au contracte în derulare cu Gazprom de tip "take or pay", așa că au adus gaze conform notificărilor din trecut – 7 milioane de metri cubi, azi, spre exemplu. Media ultimelor săptămâni era cam de 5 milioane metri cubi, potrivit economedia.ro.

România stochează acum de nevoie, pentru că gradul de umplere al depozitelor este unul mare – 86% din total, potrivit datelor AGSI, la 1 octombrie, România avea înmagazinate echivalentul a 18,2 TWh de gaze, adică 86% din capacitatea de stocare.

Media Uniunii Europene este de 88%, dar, suplimentar față de alte țări europene, România are și producție curentă.

În lipsa unei obligații, fie ea europeană sau a autorităților locale, furnizorii nu vor să stocheze mai multe gaze decâat au strict ei nevoie, pentru că acestea sunt mai scumpe decât cele din producția curentă sau chiar de import, pentru că poartă și componenta-tarif de înmagazinare. Prin urmare, stocarea mare de azi este doar de nevoie.