Studiu: Cât de bine trăiesc românii la nivel european

Un studiu bazat pe puterea de cumpărare arată că în Europa, în medie, se cheltuie 16.344 de euro pe an pe cap de locuitor. România cheltuie 8.017 euro pe an, de locuitor.

Sursa foto: Getty Images

Conform unui studiu realizat de Ziarul Financiar, un român cheltuie 8.017 euro pe an.

În Liechtenstein, un cetățean cheltuie peste 66.000 de euro pe an, în Germania, 24.000 de euro pe an, iar cel mai puțin în Ucraina 1.540 de euro pe an.

Față de celelalte capitale europene, un bucureștean cheltuie 15.500 de euro pe an. Asta înseamnă 1.300 de euro în fiecare lună.

Cel mai mult se cheltuie, spre exemplu, în Paris, 36.000 de euro pe an, pe cap de locuitor sau în Milano, 27.000 de euro pe an, adică undeva 251.000 de euro pe lună.

Dacă este să comparăm capitala Bucureștiul cu celelalte județe din țară, puterea medie de cumpărare în România este puțin peste 8.000 de euro pe cap de locuitor în fiecare an.

Bucureștiul conduce acest top cu 15.500 de euro, urmează Clujul, pe locul 2 cu peste 11.000 de euro pe an, Timișul, cu peste 11.480 de euro pe an, iar cel mai puțin cheltuie locuitorii din Vaslui, cu 4.728 de euro pe an.

Acest studiu spun că, în general, acești bani se duc pe alimente, întreținerea locuințelor, asigurării vacanțe, transport și achiziții de consum.