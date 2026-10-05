Surse: O navă ar fi fost lovită de o dronă în largul Mării Negre, lângă platforma Pescăruș a Petrom

<1 minut de citit Publicat la 11:48 05 Oct 2026 Modificat la 11:57 05 Oct 2026

Fum în largul Mării Negre, 5 octombrie 2026. Sursa foto: Antena 3 CNN

O navă ar fi fost lovită de o dronă luni, în largul Mării Negre, la aproximativ 20 de mile marine de țărm, în zona platformei Pescăruș, care aparține companiei Petrom, potrivit unor informații obținute de surse ale Antena 3 CNN.

Aceleași surse spun că incidentul s-a produs în apropierea platformei petroliere Pescăruș, aflată în largul Mării Negre. Deocamdată nu sunt disponibile informații oficiale privind amploarea pagubelor sau eventualele victime.

Nava ar fi plecat din Portul Izmail din Ucraina pe 18 septembrie, și ar fi avut ca destinație Portul Ravena din Italia.

Echipajul s-ar afla în zona navei, în bărcile de salvare.

În urma incidentului, două nave de salvare ale ARSVOM - Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare - și una aparținând Gardei de Coastă, au plecat spre zona în care a fost semnalată nava lovită.

Informațiile încă nu au fost confirmate oficial.