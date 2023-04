"Acesta a fost mesajul de la Maica Domnului pentru mine" | Minunile din viaţa unei artiste care a invins infertilitatea după ce a început să picteze icoane în biserici

Arta şi credința i-au deschis ochii sufletești unei tinere din apropierea Bucureștiului, care spune că și-a schimbat viața odată ce a ales să picteze în biserici, în ateliere de restaurare. Iată povestea şi miracolele pe care le-a trăit.

Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

Georgiana Soare pictează icoane de mai bine de 10 ani. Povestește că a ales acest drum după ce a ajuns la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.

"Am simțit o chemare, iar când am ajuns acolo, la Cuvioasa, am simțit că am întâmpinat-o sau că m-a întâmpinat, nu știu, ca pe o prietenă. Eu am simțit-o ca pe o prietenă. În momentul în care mi-am așezat mâna pe mâna ei, era caldă ca de om.

Deci îți chiar îți dă acest sentiment, că este vie", spune Georgiana Soare.

De atunci, viața ei a luat o nouă întorsătură. A decis să picteze icoane. Tehnica de lucru a deprins-o în ateliere de pictură și restaurare, însă au urmat și studii de specialitate.

"Simt că D-zeu lucrează prin mine"

"Prima icoană a fost cu Mântuitorul Isus Hristos. Simt că D-zeu lucrează prin mine, deci cu adevărat el lucrează prin noi", spune tânăra.

Visul ei era însă să picteze și în biserici, iar minunea s-a produs când a ajuns într-un micuț lăcaș, aflat în curtea unui spital.

"Intrând în această biserică, mi-am îndreptat ochii către icoane și m-am rugat pentru ce aveam eu atunci pe suflet", spune Cristina.

Povestește că minunea a fost rostită chiar de preotul bisericii.

"Mi-a zis tu, într-adevăr, uite, o să ai o lucrare foarte mare de pictură și o să vezi", a mai spus tânăra.

Georgiana își dorea însă foarte mult să aibă și copii. Unii doctori i-au pus însă diagnosticul de infertilitate, însă mărturisește că nu și-a pierdut nicio clipă speranța.

"Vezi adânc în inima ta, pentru că acolo este D-zeu"

"Eu m-am reîntors la biserică după câteva zile ca să-i las părintelui un acatist și stând la coadă pentru a lăsa acatistul, părintele a ieșit din altar și mi-a zis Georgiana, în momentul în care vei începe această lucrare, vei rămâne însărcinată, acum mi-a zis Maica Domnului în altar. Deci ăsta este mesajul de la Maica Domnului pentru tine", a mai povestit Georgiana.

Deși inițial nu a crezut, după șase luni, Georgiana a rămas însărcinată chiar în ziua când s-a decis să picteze prima biserică.

"Chiar atunci s-a confirmat și faptul că eram însărcinată. Eram însărcinată de câteva zile", a mai spus tânăra.

Georgiana are acum două fetițe, iar dragostea de mamă se îmbină perfect cu cea pentru icoane.

"Acum lucrez la Sfânta Curioasă Teodora de la Sihla. Şi-a trăit mai degrabă viața în pustnicie, în binecuvântata pustnicie, așa cum și ei îi plăcea să spună. În momentul în care ai ochii sufletești deschiși, nu mai ești chiar așa de înrădăcinat în aceste griji lumești și mai ridici puțin capul și te uiți spre cer, dar te uiți mai degrabă adânc în inima ta, pentru că acolo este D-zeu", a mai spus Georgiana.