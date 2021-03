Mărturia mamei bătută cu bestialitate în plină stradă de soţ, în Bistriţa-Năsăud: "Mă doare, nu pot să mănânc" | VIDEO

După ce a fost scăpată de sub ploaia de pumni de doi trecători femeia a ajuns la spital. Are dureri mari nu poate să mănânce și va fi nevoită să poarte guler cervical. Soțul violent este în arestul poliției, însă îngrijorarea mare a femeii este că ordinul de restricţie pe care l-a obținut ar fi de doar câteva zile.



"Mă doare nu pot să mânănc"

"De la umeri în sus tot. Deci cu gât cu cap tot. Nu pot să mănânc. Urmează să îmi iau iarăși tratamentul să port gulerul cervical. Am dureri tot timpul. Sper să înceteze, să nu mai fie agresiv. Avem ordin de restricție, dar este valabil doar pe cinci zile, am înțeles că atât se poate face", a spus Florentina la Antena 3.

"Sunt hotărâtă să merg până la capăt"

"Sunt hotărâtă să merg până la capăt. Am apelat de multe ori la Poliție. Mereu mi se spune că nu are ce să facă, că avem aceleași drepturi asupra copiilor. Motivul pentru care m-a lovit a fost pentru că nu am vrut să merg acasă și nu am vrut să îi spun unde stau cu copiii" a mai spus tânăra.

Bărbatul o amenința deseori, prin telefon

Florentina, 20 de ani, s-a întors acum trei săptămâni în țară, din Germania. Între ea şi soţul său, Cătălin, existau de mai mult timp probleme: bărbatul o amenința deseori, prin telefon.

Din acest motiv, femeia nu a mai vrut să meargă acasă, în Telciu, ci la nașa ei, în Năsăud.

”A venit la mine, cu copiii. S-a întâlnit cu soțul ei la poliție în Telciu și au început demersurile pentru divorț. Dar s-a temut să meargă acasă, că a mai bătut-o. Mama ei e moartă, așa că a ales să stea la mine, cu cei doi băieței ai ei: unul de aproape 5 anișori și unul de aproape trei anișori", a declarat naşa femeii pentru publicaţia Bistrițeanul.ro.

Luni, polițiștii din Telciu au sunat-o pe Florentina să meargă la secție, să mai semneze niște acte.

”Am pornit de dimineață, așa că la 8.30 a fost la sediul poliției în Telciu. Eu am rămas cu copiii în mașină și m-am plimbat cu ei pe acolo, ca să nu îl vadă pe tatăl lor. Când a ieșit de la secția de poliție m-a sunat că el se ține de ea, și că să nu merg să o iau, ci să ne întâlnim la staţia Peco. A zis că ia un taxi și vine acolo. Dar el nu a lăsat-o să urce în taxi ci a tras-o afară și a lovit-o", a continuat naşa victimei.

