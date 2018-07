Târgu Neamț, zonă specială de ordine publică

foto: captura video

Poliția Română a luat măsuri drastice după ce zeci de scandalagii s-au bătut joi seară pe stradă, în Târgu Neamț.

"La Târgu Neamț, Poliția a hotărât fost instituită o zonă specială de ordine publică, pe o perioadă de 30 zile, stabilindu-se măsuri concrete de suplimentare a dispozitivului şi organizarea de acţiuni preventiv-reactive.

După această perioadă, se va realiza o nouă evaluare a situației operative, iar în funcție de rezultatul acesteia se vor dispune măsuri în consecință”, se precizeză într-un comunicat.

Mai multe detalii a oferit, în exclusivitate, la "Punctul de întâlnire", de la Antena 3, purtătorul de cuvând al IGPR, Georgian Drăgan.

"Acordăm o atenție deosebită acestui oraș. Vrem să vedem cu evoluează situația în aceste 30 de zile. Vreau să precizez că a fost un conflict spontan: nu existau informații că aceste persoane se vor încăiera", a precizat Georgian Drăgan.

Comunicatul Poliției:

”La data de 5 iulie a.c., în jurul orei 21.25, Poliția orașului Târgu Neamț a fost sesizată, prin S.N.U.A.U. 112, de către o femeie, despre faptul că, pe strada Radu Teoharie, din orașul Târgu Neamț, are loc un conflict între mai multe persoane, care se lovesc reciproc cu diferite corpuri contondente. Menționăm că numărul aproximativ al persoanelor participante nu a fost comunicat telefonic de către apelantă. Ca reacție imediată, conform principului cel mai aproape de locul evenimentului intervine, la fața locului s-a deplasat un echipaj de ordine publică, format din doi polițiști, care a ajuns la locația indicată, în mai puțin de cinci minute de la sesizare. Luând în calcul numărul mare de participanți și comportamentul violent al acestora, pentru aplanarea conflictului, s-a folosit armamentul din dotare de către unul dintre polițiștii ajunși la fața locului, care a executat, în plan vertical, cinci focuri de armă.

Celălalt polițist a ținut permanent legătura cu dispeceratul unității, transmițând informații în timp real și solicitând sprijinul unor forțe suplimentare. După aproximativ 5 minute de la sosirea primei patrule, la faţa locului a ajuns şi un echipaj din cadrul formaţiunii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Târgu Neamţ, format din doi polițiști, care se aflau în ţinută civilă. Ulterior, după alte câteva minute, au mai intervenit doi polițiști rutieri, doi polițiști de investigații criminale, precum şi şeful formaţiunii de ordine publică, toți din cadrul Poliției orașului Târgu Neamț.

De asemenea, au fost alertate și două grupe din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț, care au plecat spre locul evenimentului de la o altă misiune, executată pe raza comunei Tazlău, precum și un echipaj din cadrul I.J.J. Neamț. La acest eveniment, au acționat în total, în sistem integrat, 19 polițiști și 5 jandarmi, care au participat la aplanarea conflictului, separarea grupurilor şi implicit identificarea și conducerea la sediul Poliției orașului Târgu Neamț a persoanelor implicate.

Cercetările au fost coordonate, de la sediul poliției orășenești din Târgu Neamț, de adjunctul inspectoratului pe linie de ordine și siguranță publică. În urma verificărilor, s-a stabilit că, între două familii a avut loc un conflict spontan, care a avut ca punct de plecare unele divergențe legate de paternitatea unui copil. Totodată, s-a stabilit că, în urma celor întâmplate, pe lângă afectarea climatului de ordine și siguranță publică, au fost distruse geamurile unui spațiu comercial și a unei locuințe, precum și avarierea unui autoturism. De la fața locului au fost preluate imagini, iar după vizualizarea acestora și audierea martorilor, au fost identificate şi depistate 10 persoane, care au fost conduse, pentru audieri, la sediul Poliției orașului Târgu Neamț. Pe numele acestora au fost emise ordonanțe de reținere, pe o perioadă de 24 ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburare a ordinii și liniștii publice și încăierare, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Neamț. Ulterior, în urma activităților specifice, au mai fost identificate alte 42 de persoane care au fost prezente în zona de manifestare a situației conflictuale. Dintre acestea, s-a solicitat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț extinderea urmăririi penale, in personam, pentru încă 15, 4 fiind deja depistate și audiate, urmând a fi luată împotriva acestora măsura reținerii, pentru o perioadă de 24 de ore, sub aspectul săvârșirii acelorași infracțiuni și introducerea lor în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Neamț. Precizăm că, până la acest moment, nu au fost depuse plângeri penale pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe de către niciunul dintre participanți. Cercetările continuă, pentru depistarea tuturor persoanelor implicate în acest conflict, stabilirea participaţiei şi, implicit, luarea măsurilor legale care se impun. De asemenea, în această dimineață, la nivel local, s-a hotărât, ca pe raza orașului Târgu Neamț, să fie instituită zonă specială de ordine publică, pe o perioadă de 30 zile, stabilindu-se măsuri concrete de suplimentare a dispozitivului şi organizarea de acţiuni preventiv-reactive. După această perioadă, se va realiza o nouă evaluare a situației operative, iar în funcție de rezultatul acesteia se vor dispune măsuri în consecință.”