Tăriceanu, despre disputa dintre primari şi Guvern pe tema bugetului: „Fiecare are dreptate în felul lui”

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, liderul ALDE, a declarat, referindu-se la disputa dintre autorităţile locale şi Guvern pe tema proiectului de buget pe 2019, că "fiecare are dreptate în felul lui".



"Fiecare are dreptate în felul lui. Marile oraşe din România, după cum ştiţi, multe dintre ele au venituri consistente la buget, unele dintre ele termină exerciţiul bugetar cu excedente şi acest lucru e regretabil, că banii se pierd. Acest lucru se datorează în bună parte faptului că forţa de muncă din zonele adiacente, pe o rază destul de mare, care poate să meargă şi la peste 60 de kilometri, vine să lucreze în aceste mari oraşe, unde plătesc impozitele pe venit şi sigur că, în localităţile de unde provin, aceste persoane nu plătesc nişte taxe sau impozite care să ajute comunităţile respective să se dezvolte. Atunci, sigur, este nevoie de o anumită echilibrare, acest lucru se face peste tot, dacă vreţi, exemplul pe care l-am mai dat, este inclusiv la nivelul Uniunii Europene, fondurile de coeziune şi fondurile structurale. Adică aceeaşi gândire, aceeaşi filozofie este. Deci, sigur că, pe de altă parte, fiecare municipalitate, în momentul în care pierde bani, are un sentiment de frustrare pe care-l înţeleg, dar trebuie să găsim o soluţie cât mai bună care să permită o dezvoltare cât mai uniformă, e greu de spus, dar echilibrată între regiuni ale ţării, şi bineînţeles între zonele urbane şi zonele rurale", a declarat Călin Popescu Tăriceanu, luni, la Senat, întrebat dacă reprezentanţii municipiilor au dreptate când aduc critici Guvernului pe marginea fondurilor care ar urma să le revină din bugetul pe 2019.



Referindu-se la declaraţiile reprezentanţilor unor organizaţii din zona Moldovei care reclamă faptul că în bugetul pe 2019 nu sunt prevăzuţi bani pentru realizarea autostrăzii Iaşi-Târgu Mureş, preşedintele Senatului a spus: "Sigur că o să verificăm în proiect ce se întâmplă".



"În momentul de faţă, proiectul nu este aprobat nici măcar la nivelul Guvernului, acest lucru l-am convenit la nivelul coaliţiei. Există, deci, două etape în care se pot face modificări, prima este, până ajunge pe masa Guvernului, şi a doua este, bineînţeles, la nivelul Parlamentului. Ştiţi bine că bugetul suportă la Parlament diverse modificări. Rămânem ferm convinşi că este o necesitate, o prioritate pentru a demara aceste proiecte şi chiar dacă anul acesta nu încep lucrările, pentru că studiile sunt cele care reprezintă prima etapă, trebuie finanţat corect în aşa fel încât proiectul să se ajungă să se poată materializa", a spus Tăriceanu.



Întrebat dacă parlamentarii ALDE vor avea amendamente la proiectul de buget, preşedintele Senatului a afirmat: "Să vedem proiectul, că nu am văzut proiectul în detaliu, am văzut numai câteva cifre mari de care am vorbit săptămâna trecută".



Tăriceanu a mai spus că este posibil ca în cursul zilei de luni să se desfăşoare o întâlnire a coaliţiei pe forma finală a proiectului de buget.