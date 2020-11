Carmen și-a pierdut tatăl la Piatra Neamț: ”Sora mea mi-a răspuns: arde! Zic: arde de nerăbdare? Nu! zice ea: arde spitalul” 

Carmen trăieşte de mulţi ani în Grecia și și-a văzut părintele ultima dată în luna septembrie.

“Ultima oară l-am văzut în septembrie, pe 19 septembrie. Venisem în ţară şi am stat trei zile la Piatra Neamţ. Am ieşit cu tata şi cu sora mea, care e medic, la o terasă, lângă ştrand. Tata a insistat să dea el masa. Era bucuros că suntem iar împreună, toţi trei. Nu se mai întâmplase asta de doi ani, de când a murit mama. Şi-atunci, pe 19 septembrie, a fost ultima oară când l-am văzut pe tata în carne şi oase. Ne-am luat rămas-bun. Eu m-am întors în Grecia” povestește femeia pentru Libertatea.

Clement Irimia s-a infectat cu noul coronavirus și era internat la Spitalul Judeţean din Piatra Neamţ. Fiica lui cea mare povesteşte că a ţinut permanent legătura cu spitalul şi cu sora ei, pentru a afla veşti despre părintele bolnav.

”Sora mea mi-a răspuns: arde! Zic: arde de nerăbdare? Nu, zice ea, arde spitalul”

“Mă îngrozeşte că tata a simţit totul. Era stabil, ăsta e un semn bun. Tata ar fi trecut această încercare, sunt convinsă. Sâmbătă (n.r. – 14 noiembrie) am sunat la spital, la ora 18.03. Asistenta cu care am vorbit mi-a spus că tata a deschis ochii şi că reacţionează, e conştient, înţelege ce se petrece în jur. Era uşor sedat, pentru a suporta tuburile. Am rugat-o pe asistentă să-i transmită tatei că îl iubesc. Nu ştiu dacă a mai apucat să-i spună”.

După ce discutase cu asistenta, Carmen a sunat-o pe sora ei, Mihaela, care locuieşte în apropierea SJU Piatra Neamţ.

”Eram veselă, îi tot dădeam înainte că tata e mai bine, că a deschis ochii şi sora mea mi-a răspuns: arde! Zic: arde de nerăbdare? Nu, zice ea, arde spitalul” a povestit femeia, cu sufletul sfâșiat de durere.

Detalii cutremurătoare în cazul incendiului de la spitalul din Piatra Neamț. Unde au fost găsite două dintre persoanele decedate

8 din cei 10 pacienți care au fost arși de vii în saloanele de Terapie Intensivă nu au avut nicio șansă să scape din flăcări. Focul s-a extins extrem de repede din cauza oxigenului iar aceștia au fost carbonizați în doar câteva clipe. Mai mult decât atât, se pare că incendiul a fost anunțat după cel puțin 10 minute de la izbucnire.

Din cei 6 pacienți transferați la spitalul mobil din Lețcani, chiar în seara incidentului, 3 se află în stare gravă.

Apelul 112 către ISU ar fi fost efectuat la ora 18,48, însă STS susține că la ora 18,46 a fost efectuat acest apel. Oricare ar fi varianta corectă, având în vedere că focul a izbucnit la ora 18,35, vorbim de cel puțin 10 minute între momentul izbucnirii incendiului și momentul efectuării apelului.

Toate cele 8 persoane din primul salon au ars în întregime, ținând cont de buteliile de gaz care au alimentat focul.

În ceea ce privește cele 8 persoane aflate în celălalt salon, 2 au murit încercând să își salveze viața, având în vedere că au fost găsite lângă paturi, semn că au încercat să iasă de acolo. Restul de 6 persoane au supraviețuit și se află în acest moment la spitalul din Lețcani.