Nelu Tătaru: "Ne aşteaptă 3-4 săptămâni grele". Cine va beneficia cu prioritate de vaccinul anti-COVID

Tătaru a anunţat că următoarea lună va fi dificilă, în ceea ce priveşte numărul de cazuri de COVID. El a spus, pe de altă parte, că nu sunt avute, momentan, în vedere noi restricţii la nivel naţional.

"Pandemia se tranşează în pre-spital, nu în spital. Avem 3-4 săptămâni grele pentru a putea ajunge pe un platou, în contextul în care vedem numărul de cazuri din Europa crescând de la o zi la alta, vedem lockdown-uri, haideţi să participăm, cu toţii, la scăderea numărului de cazuri. (...)

(Se impun alte măsuri?) Se impun la nivel local, în funcţie de evoluţia epidemiologică locală.

(Există posibilitatea impunerii la nivel naţional?) Nu avem în vedere în acest moment. Mergem pe varianta locală, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă este cel care ia deciziile", a spus Tătaru.

El a menţionat că, în eventualitatea distribuţiei unui vaccin anti-COVID în România, corpul medical va fi primul beneficiar, urmat de persoanele din categoriile de risc epidemiologic.

Reţeaua de distribuţie a vaccinului este pregătită

"România are pregătită rețeaua de distribuție a vaccinului împotriva Covid, atunci când va ajunge în țară, la finele acestui an sau la începutul anului viitor.Noi suntem angrenați cu Comunitatea Europeană pentru acest vaccin, rămâne să vedem. Comisia Europeană are discuții cu trei firme producătoare, în măsura în care va fi gata, acela va fi și la noi. Toată achiziția se face prin Comisia Europeană, dar avem speranță pentru sfârșitul anului, începutul anului viitor", a adăugat ministrul.