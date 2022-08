Țeapa luată de o familie de români în Grecia. Cum arăta în poze vila rezervată și ce au găsit, de fapt, când au ajuns acolo

Când i-au explicat proprietarului că sunt nemulțumiți de situația găsită la fața locului și i-au cerut returnarea a măcar o parte din bani, acesta nici nu a vrut să audă.

Turiștii au dorit ca pățania lor să fie cunoscută de cât mai mulți români care se gândesc să aleagă insula Thassos pentru a-și petrece vacanța la mare și au contactat Antena3.ro prin intermediul numărului nostru de WhatsApp 0744.882.200.

"Încă o situație frustrantă pentru un turist aflat în Thassos. Am făcut doua rezervări pe Booking.com, primele 4 zile pentru o vila în Theologus și ultimele 3 la vila Evilion din Alyki. Pentru că tot eram în Thassos, am trecut cu vreo 3 zile înainte și pe la vila Evilion, să vedem cum arată (achitasem deja toată suma, 4188 de lei pentru 3 nopți, pozele pe Booking arătau de vis). La fața locului, surpriză. Accesul pentru o familie cu copil mic (4 ani) este imposibil.

Cumva, din șosea se coboară pe niște trepte, fără nici o protecție, nimic, este efectiv periculos. Am și filmat. Am contactat imediat proprietatea și i-am rugat să ne restituie măcar parțial banii, însă nu ne au răspuns nimic. Am deschis o plângere la Booking. Aceștia au spus că au contactat proprietatea, dar că proprietarul nu este de acord cu 'free cancelation'. În acest timp, proprietarul tot trimitea mesaje în care ma întreba la ce oră sosim.

I-am răspuns din nou că avem o problemă cu accesul, că am semnalat problema de câteva zile, însă au răspuns că nu doresc să ofere "free cancelation", deși pozele de pe Booking nu corespund în totalitate cu realitatea.

Le-am spus și că îi rog să nu închirieze la altcineva pentru că până la urma am plătit pentru acele 3 zile. Noi ne-am cazat în alta parte (și asa ne-am stricat vacanța, nu doream să ne enervăm și mai tare certându-ne în față cu proprietarul), așteptând să facem la finalul perioadei un review real al proprietății.

Însă proprietarul a anulat el rezervarea pe motiv de neprezentare, mi-a returnat fabuloasa sumă de 7 lei (probabil să își bată joc și mai tare), iar eu desigur nu mai am șansa să fac vreun review pe Booking", a povestit turistul extrem de dezamăgit de experiență.

Cât a ajuns să coste un simplu burger pe insula Thassos din Grecia: "Asta înseamnă să fii mafiot! Neam descurcăreț, grecii”

Turiștii români sunt uluiți de unele prețuri pe care le practică restaurantele din destinațiile de vacanță populare din Grecia.

De exemplu, prețul unui simplu cheeseburger servit de o tavernă din insula Thassos a atras atenția foarte multor internauți de pe un grup de discuții cunoscut. Oamenilor nu le-a venit să creadă de câți euro au avut nevoie pentru a achita nota.

Un român a postat câteva imagini cu un cheeseburger pe care l-a comandat la Golden Beach, unul dintre cele mai apreciate locuri din Thassos. Turistul se aștepta ca prețurile pe celebra insulă să fie ceva mai mari, însă a rămas șocat când ospătarul i-a adus nota pentru mâncarea comandată.

Un simplu cheeseburger, fără cartofi prăjiți, salată sau o băutură lângă, a ajuns să coste 5 euro. Dar pentru ca festinul să fie deplin, turistul român a mai cerut cartofi pentru 2 eurosuplimentari, un gyros cu salată și ceapă caramelizată în valoare de 9 euro și o limonadă „home made” care a încărcat nota finală cu încă 5,5 euro. În total, turistul român a ajuns să plătească 21,5 euro pe un meniu pentru o singură persoană, adică în jur de 105 lei.

Ceilalți utilizatori ai grupului de turism nu au fost prea încântați de "afacerea" făcută de român. Cei mai mulți au apreciat că o asemenea masă este cam scumpă. Mai ales că este vorba de un singur meniu. Lucrurile se schimă în momentul în care mergi la o astfel de masă alături de copii sau alți membrii ai familiei. Alți internauți consideră că, în condițiile date, prețurile grecilor sunt destul de bune.

„Cheeseburger? Ăsta poate e ceva bun, dar sigur nu e cheeseburger. În rest, se reglează din pâine și cartofi”, „Să dai 21.5€ pe o chifla cu câțiva cartofi prăjiți și un pahar de apa cu lămâie… Asta înseamnă să ‘fi’ mafiot! Neam descurcăreț grecii”, „Nu e chiar așa, nu te obliga nimeni”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de utilizatorii grupului de Facebook.