TIR-uile din România nu vor fi lăsate să intre în Ungaria, vineri. De ce sunt impuse restricţii

<1 minut de citit Publicat la 13:02 22 Oct 2026 Modificat la 13:02 22 Oct 2026

TIR-uile din România nu vor fi lăsate să intre în Ungaria, vineri. De ce sunt impuse restricţii. Sursa foto: Getty Images

Autovehiculele de transport marfă de peste 7,5 tone nu vor putea circula, vineri, pe teritoriul Ungariei, pe timpul zilei, din cauza unei restricții anunțate de autorități cu ocazia unei sărbători naționale, astfel că polițiștii de frontieră avertizează că șoferii vor trebui să oprească în parcările din zona de graniță, notează Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, de Poliția de Frontieră Arad, restricția este impusă pentru că în țara vecină se celebrează Ziua Revoluției Ungare.

Astfel, în intervalul orar 7:00 - 23:00 (orele României), circulația automarfarelor de peste 7,5 tone va fi restricționată pe drumurile publice din țara vecină.

'Pe durata restricțiilor, șoferii acestor autovehicule au obligația să staționeze în parcările special amenajate până la încheierea intervalului în care circulația este interzisă pe drumurile publice din Ungaria', se arată în comunicat.

Șoferii care urmau să iasă din România vor trebui să aștepte ridicarea restricției.

Vor putea circula în continuare autovehiculele care transportă animale vii și produse perisabile. Restricțiile nu afectează traficul de călători și circulația autoturismelor, care se vor desfășura în condiții normale.