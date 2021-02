Titi Aur: "Moral, femeia de la volan are cea mai mică vină!" Autoritățile ar trebui să aibă pe conștiință tragedia în care au murit două fetițe, spune fostul pilot de raliu

"Am să spun niște lucruri care vor surprinde. În primul rând, din punct de vedere legal, femeia de 57 de ani este vinovată și va răspunde în fața legii. Dar, din punct de vedere moral, aș putea spune că femeia de la volan are cea mai mică vină. Și am să vă spun de ce.

Vin prima dată cu întrebarea: la școala de șoferi a fost învățată șoferița respectivă unde să țină piciorul? În dreptul pedalei de frână sau de accelerație? Și vă dau răspunsul: categoric, nu! Este mai mult ca sigur că a încurcat pedalele. Piciorul trebuie ținut în dreptul pedalei de accelerație pentru ca, dacă se ajunge într-o situație limită, să frânezi, nu să accelerezi. Se întâmplă în toată lumea.

În SUA ești obligat să frânezi cu stângul pentru a nu încurca picioarele. La noi nu se poate, pentru că sunt multe mașini care au cutii de viteză manuale, nu automate.

Al doilea vinovat moral: examinatorul. Când a examinat-o a luat în considerare dacă șoferița respectivă ține corect piciorul? Al treilea vinovat: autoritățile: au creat sisteme de educație în așa fel încât, după ce iei permisul de conducere să nu se ajungă în astfel de situație? Am înțeles că șoferița conducea destul de rar. A avut o situație specială, pentru că soțul a băut. Foarte corect că soțul a trecut în dreapta. Dar ea era pregătită? În afară de faptul că deținea un carton, acel permis de conducere.

S-a urcat într-o mașină nefiind pregătită, o mașină cu cutie automată (...) Nefăcând un sistem prin care șoferii să fie trecuți periodic prin sisteme de verificare, de educare, de readucere aminte, ajungem la astfel de situații tragice. Și atunci, vin cu întrebarea: autoriățile, toți cei care se opun unor astfel de programe, au sau nu au pe conștiință o astfel de tragedie? Voi spune probabil că nu, dar ar trebui să aibă", a spus la Antera 3 Titi Aur, fost pilot de raliu, specialist în conducere preventivă.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal