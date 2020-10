Top 10 cele mai scumpe penthouse-uri din București. Cum arată acestea

Locuințele de tip penthouse sunt, practic, cea mai exclusivistă soluție oferită de dezvoltatorii rezidențiali de apartamente – ce rezolvă, totodată, problema disponibilității reduse a terenurilor pentru construcții.

Cele mai luxoase penthouse-uri din București

În capitala țării, cele mai scumpe apartamente de tip penthouse au prețuri comparabile cu segmentul vilelor de lux, cuprinse între aproximativ două și trei milioane de euro – proprietatea aflată în fruntea clasamentului depășind sensibil cea din urmă valoare. Asemenea imobile sunt amplasate, de regulă, în nordul orașului, în apropiere de parcul Herăstrău, în ansambluri rezidențiale ridicate după anul 2010. Concentrarea unor asemenea imobile în această zonă a Bucureștiului nu este câtuși de puțin surprinzătoare, având în vedere că, potrivit datelor Imobiliare.ro, zona Herăstrău-Nordului are cel mai mare preț mediu solicitat pe segmentul apartamentelor, anume 2.750 de euro pe metru pătrat, fiind urmată de Kiseleff-Aviatorilor (2.660 de euro pe metru pătrat) și, respectiv, Dorobanți-Floreasca (2.240 de euro pe metru pătrat). Iată clasamentul celor mai scumpe penthouse-uri scoase la vânzare în București, potrivit ofertelor listate pe portal:

1. Herăstrău-Floreasca: 3,88 mil. euro

Parte din ansamblul rezidențial de lux One Floreasca Lake, penthouse-ul din imaginea de mai jos are un preț solicitat de 3,88 milioane de euro, pentru o suprafață utilă de 322 de metri pătrați. Amplasat la ultimul etaj din cinci al unei clădiri finalizate în anul 2015, acesta este compartimentat în patru camere (plus dependințe) și dispune de terasă cu piscină. Pretabilă ca investiție, proprietatea se vinde mobilată și utilată, are două locuri de parcare în subteran și este închiriată până în anul 2023.

2. Herăstrău: 3 mil. euro

Tot în nordul Capitalei este scos la vânzare un alt apartament exclusivist, finalizat în anul 2007, la un preț cerut de 3 milioane de euro. Dispunând de o suprafață utilă de 350 de metri pătrați, imobilul este compartimentat în cinci camere, are patru băi și o bucătărie modernă. Proprietatea se vinde, de asemenea, mobilată și utilată, iar în prețul de achiziție sunt incluse și două locuri de parcare în subteran.

3. Herăstrău-Floreasca: 2,9 mil. euro

În Sectorul 1 al Capitalei, un alt apartament amplasat în ansamblul One Floreasca Lake poate fi achiziționat la un preț de 2,9 milioane de euro. Acesta ocupă ultimele două etaje din cinci ale unui imobil finalizat în anul 2013, și dispune de o suprafață utilă totală de 382 de metri pătrați – fără a lua în considerare suprafața totală a terasei, de 374 de metri pătrați. Și în acest caz, în prețul de achiziție sunt incluse mobilierul, dar și două locuri de parcare subterane.

4. Herăstrău-Șoseaua Nordului: 2,889 mil. euro

Tot în nordul Bucureștiului, un apartament cu cinci camere, în suprafață de 290 de metri pătrați (la care se adaugă o terasă complet amenajată, de 157 de metri pătrați), are o valoare de listare de 2,889 milioane de euro. Conceptul modern de amenajare, realizat de un designer de renume, include finisaje și piese de mobilier de calitate superioară, iar proprietatea este dotată cu sistem smart home. În preț sunt incluse și două locuri de parcare spațioase.

5. Primăverii-Dorobanți: 2,6 mil. euro

Un penthouse tip duplex, cu lift ce ajunge la ambele etaje, poate fi achiziționat, într-un imobil finalizat în anul 2016, la un preț de 2,6 milioane de euro. Proprietatea dispune de o suprafață utilă de 300 de metri pătrați, este amenajată modern, cu finisaje din categoria premium, și se vinde parțial mobilată. Printre facilitățile oferite se numără spațiul exterior generos, jacuzzi, sistem de încălzire prin pardoseală, dar și două locuri de parcare.

6. Herăstrău: 2,5 mil. euro

În ansamblul One Herăstrău Park, un penthouse tip triplex este listat pe Imobiliare.ro la un preț de 2,5 milioane de euro. Ocupând etajele 11, 12 și 13 ale unei clădiri finalizate în anul 2018, acesta dispune de o suprafață utilă interioară de 225 de metri pătrați, la care se adaugă terasele, ce însumează încă 120 de metri pătrați. Proprietatea se vinde mobilată și utilată și dispune, printre altele, de jacuzzi, sistem smart home și două locuri de parcare.

7. Herăstrău: 2,4 mil. euro

Tot în ansamblul One Herăstrău Park, din București, un penthouse de 334 de metri pătrați, compartimentat în șase camere (plus dependințe), are un preț cerut de 2,4 milioane de euro. Proprietatea dispune de finisaje și dotări din gama premium, precum parchet triplu stratificat, uși din lemn, sistem de încălzire prin pardoseală și climatizare automată, cu termoreglaj în fiecare cameră. Apartamentul este complet mobilat și utilat, iar în preț are incluse trei locuri de parcare.

8. Herăstrău: 2,35 mil. euro

Tot în zona de nord a Capitalei, un penthouse cu șase camere, amplasat în ansamblul rezidențial Gafencu 49, are o valoare de listare de 2,35 de milioane de euro. Imobilul are o suprafață utilă de 334 de metri pătrați, la care se adaugă o terasă complet amenajată, cu vedere spre Parcul Herăstrău, ce se întinde pe 51 de metri pătrați. Conceptul de design interior este unul modern, incluzând materiale de construcții, finisaje și accesorii de calitate superioară. Proprietatea dispune de trei locuri de parcare subterane.

9. Herăstrău: 2 mil. euro

Tot în apropierea celui mai mare parc al Capitalei, un penthouse de 367 de metri pătrați utili are un preț cerut de două milioane de euro. Compartimentat în cinci camere (plus dependințe), acesta dispune de o terasă de 400 de metri pătrați, trei locuri de parcare în subteran, precum și de acces direct din lift. Locuința este complet mobilată și utilată, conceptul de amenajare fiind unul modern și elegant.

10. Herăstrău: 1,99 mil. euro

În aceeași zonă a Bucureștiului, un apartament de circa 328 de metri pătrați utili are un preț cerut de 1,99 de milioane de euro. Parte dintr-un proiect finalizat în anul 2018, imobilul beneficiază de o terasă de 90 de metri pătrați. Complexul rezidențial oferă locatarilor servicii de hotel de cinci stele, iar printre include piscină, SPA, sală de fitness și loc de joacă pentru copii.

De ce să alegi un penthouse

Unul dintre cele mai importante beneficii oferite de un apartament de tip penthouse este dat, în general vorbind, de faptul că dispune de un spațiu generos, perfect comparabil cu cel al unei vile. La aceasta se adaugă, de regulă, terasele spațioase, beneficiind de de o priveliște deosebită. O proprietate cu adevărat de lux va oferi, după cum am putut vedea în cele de mai sus, și avantajul unei localizări cu totul deosebite, într-unul dintre cartierele rezidențiale exclusiviste, din nordul sau centrul Capitalei. Trebuie menționat, totuși, că dezvoltatorii imobiliari tind, astăzi, să integreze penthouse-uri în ansambluri rezidențiale construite în diferite zone din București, nu doar în sectorul 1, ci și în 2, 3, 4 sau 6 – șansele de a găsi asemenea proprietăți fiind infime în sectorul 5.

Penthouse vs vilă. Avantaje și dezavantaje

Așa cum am mai spus, un apartament spațios, situat la ultimul etaj al unui complex rezidențial de lux, concurează, de fapt, cu o vilă – iar asta în primul rând din punctul de vedere al suprafeței, de ordinul a sute de metri pătrați. La fel ca proprietarii unei locuințe la curte, locatarii unui penthouse se vor putea bucura de spațiul exterior generos, perfect pentru relaxare în aer liber, dar și pentru amplasarea unei piscine sau a unui jacuzzi și chiar pentru amenajarea unei grădini pe acoperiș. Cu toate acestea, anumite persoane pot resimți lipsa unei curți pe pământ, cu terasă, grădină sau foișor. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm că un apartament oferă, comparativ cu o vilă în București, avantajul unei siguranțe sporite, dar și pe cel al unor facilități complementare oferite de respectivul complex rezidențial.