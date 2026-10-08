Traficul pe Dunăre, blocat la kilometrul 280 de două zile. Operatorii din Portul Constanţa cer autorităţilor să intervină de urgenţă

sursa foto: Organizaţia Patronală Constanţa Port Business Association / Facebook

Transportul de mărfuri pe Dunăre către Portul Constanţa este blocat de două zile, iar operatorii portuari spun că autorităţile nu au făcut încă nimic pentru a debloca situaţia. Problema a apărut pe 6 octombrie, la kilometrul 280 al fluviului, unde un incident a afectat şenalul navigabil, notează Agerpres.

Organizaţia Patronală Constanţa Port Business Association (CPBA) a transmis joi un comunicat, în care descrie ce s-a întâmplat și cere măsuri imediate.

„Situaţia a apărut în urma unui eveniment produs în data de 6 octombrie 2026 de o navă fluvială cu pescaj depăşit, care a afectat şenalul navigabil şi a condus la blocarea traficului de mărfuri destinat Portului Constanţa. Întrucât până în prezent nu s-a întreprins nicio măsură operativă pentru asigurarea condiţiilor de navigabilitate şi efectuarea dragajului necesar, CPBA atrage atenţia că nu poate fi acceptată perpetuarea acestei situaţii fără o intervenţie concretă şi urgentă din partea autorităţilor competente”, se arată în comunicat.

Efectele se văd deja în port, unde navele maritime care aşteaptă mărfurile aduse pe fluviu nu mai pot fi încărcate la timp, iar costurile cresc de la o zi la alta.

„Menţinerea blocajului afectează grav aprovizionarea navelor maritime aflate la operare în Portul Constanţa, cu consecinţe asupra fluxurilor comerciale şi asupra întregului lanţ logistic. Operatorii economici nu pot suporta costurile unor blocaje asupra cărora nu au control şi care necesită intervenţia imediată a autorităţilor responsabile. Efectele generează întârzieri operaţionale şi pierderi pentru operatorii portuari, armatorii maritimi şi fluviali, proprietarii şi destinatarii mărfurilor şi întreaga economie portuară, afectând în mod direct eficienţa şi competitivitatea Portului Constanţa. Navele aflate în aşteptarea mărfurilor transportate pe cale fluvială sunt nevoite să îşi prelungească staţionarea şi să plătească costuri suplimentare, de tip contrastalii”, explică reprezentanţii CPBA.

Blocajul are şi o miză care depăşeşte graniţele României. Pe Dunăre ajung în Portul Constanţa şi cerealele ucrainene, care pleacă apoi spre pieţele internaţionale.

„Totodată, blocarea navigaţiei afectează transportul cerealelor ucrainene către pieţele internaţionale şi continuitatea unui coridor logistic esenţial pentru securitatea alimentară la nivel internaţional. Asigurarea navigabilităţii Dunării este o condiţie esenţială pentru funcţionarea eficientă a Portului Constanţa şi pentru competitivitatea României ca hub regional de transport şi logistică”, avertizează organizaţia patronală.

CPBA le cere autorităţilor competente să intervină rapid pentru ca navigaţia să fie din nou posibilă şi traficul fluvial să fie reluat. Operatorii vor, de asemenea, să primească un calendar clar al măsurilor care urmează să fie luate.