LOTO 6/49. Tragere specială de Dragobete, Loto 6/49, duminică, 21 februarie. Report uriaș la Joker

Pentru tragerile speciale de Dragobete, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, după cum urmează: Loto 6/49 – 100.000 de lei, Joker – 50.000 de lei și Loto 5/40 – 25.000 de lei.

Premiul la Joker, azi, 21 februarie 2021: Peste 4,1 milioane de euro (peste 20 milioane de lei)

La tragerile loto de joi, 18 februarie, Loteria Română a acordat 20.907 de castiguri in valoare totala de peste 942.700 de lei.

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report in valoare de peste 1,26 milioane lei (peste 259.000 de euro), iar la Noroc un report cumulat în valoare de peste 2,36 milioane lei (peste 485.700 de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 20 milioane lei (peste 4,1 milioane de euro).

La categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 279.000 de lei (peste 57.200 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, se înregistreaza un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 210.000 de euro) iar la Super Noroc este în joc un report cumulat in valoare de peste 16.600 de lei.

Preţuri:

LOTO 6/49

pretul unei variante simple este de 7,00 lei (Pretul este valabil pentru Tragerile Speciale de Dragobete 21.02.2021)

-pret bilet de joc 0,5 lei

NOROC

pretul unei variante simple este de 3,00 lei

JOKER

pretul unei variante simple este de 6,00 lei (Pretul este valabil pentru Tragerile Speciale de Dragobete 21.02.2021)

-pret bilet de joc 0,5 lei

NOROC PLUS

pretul unei variante simple este de 2,00 lei

LOTO 5/40

pretul unei variante simple este de 5,00 lei (Pretul este valabil pentru Tragerile Speciale de Dragobete 21.02.2021)

-pret bilet de joc 0,5 lei

