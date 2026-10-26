Transalpina a fost închisă din cauza ninsorii pe termen nedeterminat. Drumul ar putea rămâne blocat până la primăvara

1 minut de citit Publicat la 20:33 26 Oct 2026 Modificat la 20:42 26 Oct 2026

Transalpina a fost închisă din cauza ninsorii. Foto: DRPD Craiova/Facebook

Circulația pe Transalpina a fost închisă luni, de la ora 18:00, din cauza ninsorii și a condițiilor meteorologice nefavorabile. Restricția se aplică pe sectorul montan al DN 67C, între Rânca și Obârșia Lotrului. Autoritățile anunță că, deocamdată, nu pot estima când va fi redeschis drumul, iar dacă vremea se înrăutățește, acesta ar putea rămâne închis până în primăvara anului viitor.

Traficul a fost oprit pe sectorul cuprins între kilometrii 34+800, în zona Rânca, și 59+800, la Obârșia Lotrului.

Decizia a fost luată după ce a început să ningă în zona montană, iar condițiile de circulație s-au deteriorat.

Înainte de închiderea drumului, drumarii au intervenit cu două utilaje dotate cu lame de deszăpezire și au împrăștiat material antiderapant. Aceștia au verificat întregul sector pentru a se asigura că niciun șofer nu a rămas blocat din cauza vremii.

„Având în vedere condițiile meteo nefavorabile, începând cu ora 18.00, s-a luat decizia închiderii temporare a DN 67C Transalpina, sector cuprins între km 34+800 Rânca și km 59+800 Obârșia Lotrului”, a transmis IPJ Gorj.

Nu se știe când va fi redeschisă Transalpina

Reprezentanții DRDP Craiova au precizat că nu pot anunța, în acest moment, o dată la care circulația va fi reluată, având în vedere prognoza meteorologică pentru zilele următoare.

„Începând cu data de 26 octombrie 2026, ora 18:00, circulația rutieră pe sectorul montan al DN 67C Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului, a fost închisă temporar din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Având în vedere prognoza meteorologică pentru zilele următoare, nu putem estima, în acest moment, data redeschiderii circulației”, a transmis DRDP Craiova.

Redeschiderea drumului va depinde de evoluția vremii și de condițiile de siguranță. Autoritățile au avertizat că, în cazul în care vremea se înrăutățește, ar putea decide închiderea Transalpinei până în primăvara anului 2027.

Drumarii atrag atenția că, pe perioada în care circulația este restricționată, pe acest sector nu se efectuează revizii cu utilaje.

Anterior, circulația pe porțiunea montană a Transalpinei era permisă doar între orele 09:00 și 18:00, drumul fiind închis pe timpul nopții pentru toate categoriile de autovehicule. Noua măsură înseamnă că traficul rămâne oprit și în timpul zilei, până când condițiile meteo vor permite redeschiderea în siguranță.