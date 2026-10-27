Transfăgărășanul tocmai a fost închis. Ninsorile au oprit, pe neașteptate, circulația: Pe ce sectoare din DN 7C e traficul interzis

1 minut de citit Publicat la 18:06 27 Oct 2026 Modificat la 18:06 27 Oct 2026

Zăpadă pe Transfăgărășan, DN 7C, pe 27 octombrie 2026. Sursa foto: CNAIR

Circulația rutieră pe Transfăgărășan (DN 7C) a fost închisă temporar marți, 27 octombrie, de la ora 18:00, din cauza ninsorilor, ceții și temperaturilor scăzute. Anunțul a fost făcut, în urmă cu puțin timp, de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Potrivit reprezentanților companiei, măsura vizează sectorul cuprins între Piscul Negru, în județul Argeș, și Bâlea Cascadă, în județul Sibiu, respectiv tronsonul situat între kilometrii 108+000 și 130+800.

Transfăgărășanul se închide din cauza ninsorilor și a ceții

Decizia a fost luată în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, care pot pune în pericol siguranța șoferilor ce tranzitează zona montană.

CNAIR atrage atenția că, la altitudini mari, vremea se poate schimba rapid, iar apariția unor fenomene meteorologice imprevizibile în această perioadă a anului poate afecta siguranța circulației.

„La altitudini mari, schimbarea condițiilor meteorologice are o dinamică sporită”, au transmis reprezentanții companiei, explicând că astfel de situații impun măsuri pentru protejarea participanților la trafic.

Când ar putea fi redeschis Transfăgărășanul

Redeschiderea temporară a sectorului închis sau închiderea definitivă a întregului tronson pentru perioada de iarnă vor fi decise în funcție de evoluția vremii.

Înainte de luarea unei decizii privind reluarea circulației, vor fi verificate condițiile de viabilitate și siguranță a drumului, în conformitate cu reglementările aplicabile.

Reprezentanții Secției de Drumuri Naționale (SDN) Sibiu, din cadrul DRDP Brașov, precum și cei ai SDN Pitești, din cadrul DRDP București, vor monta indicatoarele și semnalizarea rutieră specifice sectorului închis circulației.

Unde pot fi verificate informațiile despre starea drumurilor

Șoferii pot obține informații actualizate despre starea rețelei de drumuri naționale și a autostrăzilor de la Dispeceratul CNAIR, la numărul de telefon 021/9360.

Informații suplimentare sunt disponibile și pe site-ul oficial al companiei, www.cnadnr.ro, în secțiunea „Dispecerat – Situația Drumurilor Naționale”, precum și pe pagina de Facebook a CNAIR.

Șoferii care aveau în plan să traverseze Transfăgărășanul sunt sfătuiți să țină cont de restricții și să verifice starea drumului înainte de a pleca la drum.